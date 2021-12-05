英國一名女子2020年中一覺醒來，發現稅務機構莫名將大約77.4萬英鎊（約新台幣2800萬元）匯進她的戶頭，她等了15個月，期間多次打電話通知稅務單位取回金額，但都沒有獲得回應，直到向媒體爆料，英國稅務機構才發現原本應該退稅約800元竟匯錯錢。

英國《衛報》（The Gaurdian）報導，2020年8月某一天，化名皮特絲（Helen Peters）的英國女子早上起床時，赫然發現自己戶頭裡多了77萬4839.39英鎊（約新台幣2837萬元），這筆錢是英國稅務海關總署（Her Majesty's Revenue and Customs）匯給她的。

皮特絲本身生活相當困難，有一個5歲孩子要撫養，戶頭原本所剩無幾，她回憶看到戶頭裡多了這麼多錢，當下心情相當震驚，還以為在演好萊塢電影，但震驚之餘，她隨即意識到可能是海關總署出了大差錯。

接下來發生的事讓她描述這場「令人驚嘆、難以置信、離奇」的經歷演變成「一場噩夢」。

皮特絲說她曾多次致電英國稅務海關總署，但對方要嘛沒接，讓她在電話這頭等了30分鐘，要嘛電話直接被切斷，因此這筆意外之財足足在她的帳戶裡躺了15個月。

她之所以形容這起離奇經歷演變成噩夢一場，是因為新冠疫情期間她的生活變得更艱難，因此她擅自挪用了其中2萬英鎊（約新台幣73.2萬元），這段時間皮特絲一邊期待海關總署主動發現匯錯錢，一邊又擔驚受怕，擔心海關總署發現後，她沒辦法立刻歸還2萬英鎊。

她說當動用這筆錢繳稅時，海關總署也沒發現，她最後轉移了其中10萬英鎊到另外一個戶頭。

皮特絲說朋友聽到她的經歷反應兩極，有人要她什麼事都別做，等看看會發生什麼事，也有人建議她把錢拿去投資股票或房地產，把錢賺回來，她甚至動念把錢投進虛擬貨幣。

皮特絲最終聯繫上《衛報》，《衛報》又通知英國海關總署，英國官方才發現事情大條，他們調查發現，一名職員匯錯錢，把原本要匯給皮特絲的23.39英鎊（約新台幣856元）退稅匯成77萬英鎊。

皮特絲最害怕的是海關總署會積極向她要回所有款項，所幸英國海關總署表示會根據皮特絲的財務狀況來制定還款計畫。