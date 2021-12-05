↑DJ HEAD日前推出首張專輯《頭號》。（DJ HEAD MUSIC提供）

↑DJ HEAD受邀台灣當代一年展的作品「多元祈禱室」。（DJ HEAD MUSIC提供）

電子音樂製作人DJ HEAD，近期推出首張專輯《頭號》，但其實他另外還推出宗教電音系列的作品，包括《HEADROOM Vol.2》與《頭號》，且DJ HEAD創作宗教電音有洋蔥，源自於非常疼愛他的外婆出家，讓當時尚未滿20歲的DJ HEAD對人生及世界產生不同視角，藉由喜歡遊歷世界的阿姨，在返台後總會送給外婆各國錢幣，外婆會非常珍愛地將錢幣收入一只從少女時代用到老的手提包，DJ HEAD睹物思人，思念已逝外婆的他，特別從宗教的角度為外婆譜了一首電音，成為他受邀2019年「台灣當代一年展」的裝置藝術作品「多元祈禱室」的主題音樂。

除了音樂創作，DJ HEAD也熱愛運用繪畫、攝影及不同媒材創作，紀錄當下情感，被「韓國瑪丹娜」金元萱大讚他是真正的藝術家！疫情之下，DJ HEAD反思我們的心，需要跟地球更靠近，才能真的關心地球，「但也需要保持適當距離，才能敬畏及看見美好」，在台灣的青年藝術展，也會看到DJ HEAD的作品蹤跡。

他透過2019年「台灣當代一年展」的入選作品「多元祈禱室」，說出阿姨與外婆一段往事。外婆的手提包裡面搜集著阿姨每次出國時帶回的各國錢幣，當外婆出家時，將手提包與裡頭的錢幣還給了女兒。思念外婆的DJ HEAD，將象徵外婆的包包，等比放大為比人高的巨型雕塑，內部似祈禱室，裡頭的背景音樂，正是DJ HEAD巧妙融合世界六大宗教的曲調而成的，空間裡鏡面折射似萬花筒的各國紙幣，像是在塵世作為母親對女兒遊歷世界的想像，繽紛多彩。

提到「多元祈禱室」的靈感，DJ HEAD表示：「常常往來世界各地機場，發現國際機場大多設有『多功能祈禱室』，但它是不分宗教的，不管你信什麼教，都可自由在這空間裡行自己宗教的禱告。」DJ HEAD採用了世界六大宗教的曲調和特色，如佛教的木魚、道教的鑼、印度教的吹管樂器、天主教的和聲、基督教的風琴，以及回教的人聲，創作出多元融合的宗教電音，因為外婆的影響，DJ HEAD把佛教跟自己擅長的電音結合，他說：「思念，是可以讓人激發出很多想像之外的事的。」