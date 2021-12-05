雖然印製傳統年曆需要耗費更多心力，但還是有不少銀行客戶喜歡它，銀行也藉此和客戶傳遞重要訊息。
渣打銀行表示，經常將這個平台開放給合作的公益單位，邀請夥伴就年度主題進行創作，以更有溫度的方式與客戶進行溝通。
渣打銀行2022年的合作夥伴包含勵馨基金會、台北市視障家長協會，還有世界展望會。像勵馨基金會創作作品「森森不息」，就是在提醒經濟發展過程，應注意生態系的平衡。
銀行表示，這樣的做法，一直獲得客戶的熱烈迴響，每年都會接到客戶詢問何時會收到新年曆。
雖然印製傳統年曆需要耗費更多心力，但還是有不少銀行客戶喜歡它，銀行也藉此和客戶傳遞重要訊息。
渣打銀行表示，經常將這個平台開放給合作的公益單位，邀請夥伴就年度主題進行創作，以更有溫度的方式與客戶進行溝通。
渣打銀行2022年的合作夥伴包含勵馨基金會、台北市視障家長協會，還有世界展望會。像勵馨基金會創作作品「森森不息」，就是在提醒經濟發展過程，應注意生態系的平衡。
銀行表示，這樣的做法，一直獲得客戶的熱烈迴響，每年都會接到客戶詢問何時會收到新年曆。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。