雖然印製傳統年曆需要耗費更多心力，但還是有不少銀行客戶喜歡它，銀行也藉此和客戶傳遞重要訊息。

渣打銀行表示，經常將這個平台開放給合作的公益單位，邀請夥伴就年度主題進行創作，以更有溫度的方式與客戶進行溝通。

渣打銀行2022年的合作夥伴包含勵馨基金會、台北市視障家長協會，還有世界展望會。像勵馨基金會創作作品「森森不息」，就是在提醒經濟發展過程，應注意生態系的平衡。

銀行表示，這樣的做法，一直獲得客戶的熱烈迴響，每年都會接到客戶詢問何時會收到新年曆。