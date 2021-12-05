民眾黨立委蔡壁如大讚全台首場「藍白合」公投宣講是歷史性一刻，更是「真民主」表現。(蔡依珍攝)

現場湧進上千民眾響應，小朋友也高舉牌子要健康。(蔡依珍攝)

現場湧進上千民眾響應，小朋友也高舉牌子要健康。(蔡依珍攝)

現場湧進上千民眾響應，小朋友也高舉牌子要健康。(蔡依珍攝)

民眾黨立委蔡壁如大讚全台首場「藍白合」公投宣講是歷史性一刻，更是「真民主」表現。(蔡依珍攝)

全台首場「藍白合」公投宣講5日下午在桃園登場，立委蔡壁如大讚是歷史性一刻，更是「真民主」表現，強調不認同觀點但仍要捍衛發言權，而非像民進黨面對不同意見就發動網軍全面毀滅，痛斥台灣民主被民進黨破壞殆盡，國民黨桃園市黨部主委邱奕勝也強調公投不是政黨舞台秀，而是由市民當家做主讓台灣更美麗，高喊4個同意就是民意。

有「村長」之稱的國民黨市議員詹江村主辦「四個同意，就是民意」1218公投宣講說明會，5日下午2點半在青溪公園登場，這也是首場跨黨公投宣講，邀請民眾黨立委蔡壁如率隊和國民黨籍議員同台宣講，成全台首場「藍白合」公投宣講活動，吸引上千民眾到場響應。

「這是一個有趣的畫面！」蔡壁如率先開講，笑言很多人好奇「藍白合」了嗎？她解釋公投不投人也不投政黨，而是牽涉公民意志表達，攸關民生健康、生態和全體民眾未來的生活方式問題，與黨派無關，由公民投票直接表達，呼籲民眾勇於站出來。

蔡壁如說，國民黨4個同意跟民眾黨2好2壞雖然意見不同，但今天的場合就是真民主，雖然不認同你的觀點，但是捍衛你的發言權，這也是真正民主精神所在，而不是像民進黨花大錢，每場說明會都是200吋大銀幕的蘇貞昌個人秀，面對不同意見就號召網軍發動全面性的人格毀滅戰，「台灣民主被民進黨破壞殆盡！」認為藍白合作的畫面應留在歷史，見證不同政黨可以面對面溝通，實踐公投好好討論的真義。

蔡壁如也尊重國民黨的4好，除重申反萊豬、護藻礁2好，直指萊克多巴胺在台灣就是禁藥，絕非農委會主委陳吉仲說的健康食品或副總統賴清德說的偽禁藥，「禁藥就是禁藥、就是不能吃，沒有商量的餘地！」她也提到大潭藻礁是小蝦小魚的海洋育嬰房，獲海洋保育組織「Mission Blue」指定為「希望熱點」，是至高無上的榮耀，且是自然裡頭的固碳功能，不該被破壞。她也幫腔認為核四重啟和大選綁公投需要所有老百姓共同討論，像是核四廠蓋了15年從2014年封存至今，斥資3000億到現在1度電都沒發出，也該好好檢討。

蔡壁如強調最後民眾的決定絕對尊重且支持，這才是真正的民主社會、民主國家，她非常謝謝議長邱奕勝給民眾黨機會，一起和諧面對面溝通，重申12月18日決定台灣未來如何生活，海岸線如何保留，呼籲民眾好好思考。

身兼國民黨市黨部主委的議長邱奕勝也附和蔡的發言，強調不是政黨舞台秀，主角明星是所有參與4大公投的鄉親長輩，就像大家聚集的會場命名為「市民廣場」，都是屬於大家的，雖然每個人都有自己想法，但要讓台灣更好、更美麗，一定要投下4個同意。

邱奕勝說，國民黨沒有反美豬，但不能吃萊豬，直言美豬早就進來台灣，執政黨卻把美豬跟萊豬畫上等號，感嘆鄉親現在吃豬肉都會懷疑是什麼豬，全都是執政黨造成，士農工商都在自己崗位上奮鬥，沒人閒閒沒事喜歡辯論、想找人吵架，但執政黨不顧人民健康，只突顯自己跟美國取得最大利益，卻讓人民生活在恐懼中，因此一定要反萊豬。

邱奕勝也提到，核四前面還有核一、核二、核三，至今都沒有對台造成危險，蘇貞昌2006年擔任閣揆還追加核四預算蓋好蓋滿，現在卻改口說危險，把人民納稅錢花假的，強調核能是更乾淨便宜的能源，現今太陽能或風力發電的買價早已超過市民繳的電費，也得動用納稅錢補差價，他強調核四跟藻礁習習相關，藻礁是老天爺7600年前開始送給桃園的資產，怎能在我們手上破壞殆盡？

邱奕勝還說，公投綁大選也是民進黨過去主張，卻因中選會規畫不當要沒收人民權益，大家都納悶現在政府到底怎麼了，呼籲12月18日不只在場鄉親要走出來，左右鄰居、親戚好友也要一起號召投下4個同意票，向政府抗議、讓蘇貞昌下台，諷刺一個疫苗政策民進黨政府自己買不到，比別人送的還少，高喊打高端現在卻「打2劑送2劑」，一定要站出來投下4個同意，讓執政黨有所警惕，和在場所有議員、里長高喊：「4個都同意，台灣更美麗！4個都同意，就是真民意！」