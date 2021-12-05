日本四國電力公司在12月3日啟動伊方核電廠(Ikata Nuclear Power Plant)的3號反應爐(Ikata3)，預計在12月6日正達到發電運轉功率開始發電，到明年1月4日進入全功率運轉。

國際能源新聞WNN報導，在2011年3月的福島第一核電廠事故後，日本核電廠都相繼停機，不過日本並不是放棄核電，而是重新檢查核電廠的安全性，可以升級的就進行補強，然後再再日本原子力規制委員會(NRA)申請重新運轉，待審核通過以後，就有機會重啟。

之所以說「有機會」，是因為還可能面臨地方團體的抗爭以及法院的訴訟，伊方核電廠就遇到了法律戰。

Ikata 3在2011年4月以定期檢查為由進入長期停機，在2015年時，完成安全強化與新的應變規範制定，在2016年 4月通過NRA的准許恢復運作許可，在2016年9月7日第1次重新運轉，恢復商業運行。

然而，廣島高等法院在2017年12月，駁回地方法院允許 Ikata 3 營運的決定，下令暫停運轉，但是到了2018年9月，高等法院又收回了該決定。

同時，附近山口縣的3名居民，向山口地方法院岩國分院提起訴訟，要求暫停伊方核電廠的運作。他們聲稱NRA的規定是不夠的，他們有安全疑慮：「要是130公里外的阿蘇山火山噴發，核電廠可能受損」。

雖然法院審理了，但是2019年3月15日的法院裁定，認為阿蘇火山對Ikata 3反應爐的影響並不大， NRA 的規定並沒有什麼疏漏，判決電廠可以繼續運作。

兩星期後，居民們再向廣島高等法院提出上訴，指控地方法院的裁決有缺失。2020 年 1 月，高等法院作出有利於居民的裁決，認為核電廠應該停運，於是四國電力公司也提出上訴。

今年 3 月，廣島高等法院推翻了第二項禁令，允許公用事業公司(也就是四國電力)，在完成Ikata 3的定期檢查後，可以重新啟動。

在此法律戰期間，四國電力面臨最嚴格的檢視，也被揪到幾個違反安全規定的錯誤，而推遲了反應爐重啟。日本共同社7月報導， 2017~ 2019年期間，伊方電廠1名夜班員工，曾5次未經批准就離開工作現場，違反安全規定。該公司的補救措旅是，為所有夜班員工提供具有全球定位系統功能的智慧手機後，每個人的動向必須第一時間掌握，以防止類似事件再次發生。

伊方核電廠總共有3座壓水式反應爐，1號爐與2號爐都為566百萬瓦，分別在1977年2月17日、1982年3月19日運轉；3號爐為890百萬瓦，1994年3月29日運轉。1號機與2號機決定不延役，僅有3號機重啟，該反應爐的法定運轉年限是2034年。