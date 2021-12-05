新北市三重鴨鴨公園地景藝術展5日開展，以「星空祈願暖心過冬」為主題，充滿濃濃的耶誕風。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市三重鴨鴨公園地景藝術展5日開展，以「星空祈願暖心過冬」為主題，充滿濃濃的耶誕風。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市三重鴨鴨公園地景藝術展5日開展，以「星空祈願暖心過冬」為主題，充滿濃濃的耶誕風。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市三重鴨鴨公園地景藝術展5日開展，以「星空祈願暖心過冬」為主題，充滿濃濃的耶誕風。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市三重鴨鴨公園地景藝術展5日開展，以「星空祈願暖心過冬」為主題，充滿濃濃的耶誕風。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市三重鴨鴨公園每年都會設計不同主題的地景藝術展，今年以「星空祈願暖心過冬」為主題，設置鴨鴨雪屋、鴨鴨雪人堆、薑餅人及星空光雕等，從今（5日）起至明年1月9日展出，換上雪白新裝，讓民眾體驗不同的河濱美景，充滿濃濃的耶誕風。

水利局今（5日）下午舉辦開幕儀式，邀請MOMO家族、小提琴家林子安演出，另外還有氣球互動秀等，周邊攤位則設有趣味DIY及一連串的闖關活動、推雪球體驗等，闖關成功者可得到耶誕襪糖果造型袋，限量700份，吸引不少親子同遊搶先體驗。現場拍照打卡分享，也能免費玩扭蛋機，限量1000份，數量有限，送完為止。

水利局表示，繼去年的農村鴨鴨風後，今年可愛的鴨鴨地景披上雪白新裝，展期自昨日起至明年1月9日，每日上午8時至晚間10時30分，為期36天的展期裡，將以「星空祈願暖心過冬」為主題，白色耶誕風為主軸打造出絕美的地景藝術特色。

水利局長宋德仁說，地景藝術以4米高的鴨鴨雪屋為主體，另外還有鴨鴨耶誕樹、鴨鴨雪人堆、薑餅人、流星溜滑梯等限定主題，民眾除了欣賞河濱美景外，又多了一處浪漫、充滿耶誕風的打卡景點。

高灘處長謝俊隆表示，每年的鴨鴨公園都會以不同風貌和大家見面，一年比一年精彩，今年因為疫情的關係，希望能把溫暖的感覺帶給大家。白天有耶誕氣氛，晚上有星空光雕，歡迎大家來這裡散步拍照，一起體驗耶誕風情的鴨鴨公園。

周小姐開心說，很難得可以在河濱公園感受到雪白的耶誕氣氛，每個角落都很好拍，之前路過就一直很期待開展，今年的鴨鴨公園真的很美、好玩又很漂亮。

水利局則呼籲民眾，疫情雖已趨緩，但在隨時變化的威脅下，要配合防疫措施，外出時作好個人防護及衛生勤洗手保持個人衛生，保護自己，也保護家人的健康。