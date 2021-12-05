大陸女星秦嵐是著名的氣質女星，尤其2018年以宮廷劇《延禧攻略》飾演溫柔、優雅的富察皇后，讓她演藝事業再攀高峰，親民的秦嵐也不吝嗇在網上分享生活大小事，她今（5日）就大方曬出頂著素顏、亂髮照，就連44.5公斤的體重照也全都露。

秦嵐下午在微博曬出她素顏、亂髮的自拍照，她幽默寫下：「素顏素髮素糊的一天」，只見秦嵐隨興穿著絨毛居家服、俏皮地手抱兔子布偶遮臉，儘管秦嵐臉上脂粉未施，天生麗質的她依舊肌膚白皙、水嫩，高顏值相當不科學，就連秦嵐頭頂鯊魚夾，都無損她的女神氣息。

素顏的秦嵐依舊魅力十足，高顏值相當不科學。（圖／取材自秦嵐微博）

秦嵐大方曝光體重。（圖／取材自秦嵐微博）

不只秦嵐豪曬素顏，她還大方公開量體重照，44.5公斤的真實體重全曝光，秦嵐雖貴為美魔女，不過她絲毫沒有任何女神包袱，也吸引網友狂讚：「素顏也是個美女」、「素顏是天生麗質，化妝是美若天仙」、「也太輕了 素顏一樣抗打」，還有人虧秦嵐：「姐姐這是要曬兔子還是體重啊」。

秦嵐是著名的美魔女代表。（圖／本報系資料照片）

秦嵐以《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》、《延禧攻略》、《理智派生活》成為她的代表作，擁有優雅氣息和高顏值的秦嵐，還被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，秦嵐是如此盛世級的美人，但她情路波折，至今都小姑獨處，42歲的秦嵐不免被外界催婚，不過秦嵐對感情觀很有自己的想法，她認為「選一個人就是一輩子，不辜負對方、手牽手一起走下去」，秦嵐希望能找到能讓她「無論怎樣都不回頭的人」，認為兩個人能平靜生活，才是最幸福的。