高雄市長陳其邁聯手立委趙天麟、高雄市議員林智鴻等人在鳳山開講催票。（洪靖宜攝）

趙天麟喊出高雄要拿下最多不同意票。（洪靖宜攝）

公投倒數！各方人馬傾全力，藍綠總動員5日都在高雄鳳山區尬場，綠營由湧言會召集人王定宇領軍，率領高雄、新北黨部主委趙天麟、何博文，還有高雄市長陳其邁齊聚開講，輪番上陣。現場湧入約千名支持民眾，趙天麟還以黨部主委發軍令狀，喊出高雄在12月18日公投要拿下全國最多不同意票。

四大公投案投票在即，為了加強宣傳公投，高雄市議員林智鴻5日舉辦北鳳山公投宣講暨顏文章、趙天麟、林智鴻聯合服務處成立大會，由中常委、湧言會召集人王定宇領軍，率領高雄、新北兩大黨部主委趙天麟、何博文、不分區立委林楚茵，還有高雄市長陳其邁也將現身助講，全力催「四個不同意」。而同個時間，國民黨高雄市黨部也於鳳山舉辦公投說明會，由黨主席朱立倫、前總統馬英九、前主席江啟臣及中廣董事長趙少康等大咖齊聚，雙方較勁意味濃厚。

現場湧入約千名支持民眾，一起高舉雙手比出手勢，一同喊出「四個不同意、台灣更有力」。新北市議員何博文一上台就先提到，就是有人不願台灣好，台灣亂才會有執政機會，推公投簡單說就是「亂台公投」，如果真的通過就是「滅台公投」。而立法委員林楚茵則表示，公投是為了下一代，守護台灣安全及對外貿易，公投是國民黨亂台灣，難道要讓國民黨繼續癱瘓台灣嗎？呼籲不要要了反對而反對。而立法委員王定宇則提到，台灣前途很坎坷，要參加國家貿易組織困難重重，台灣將來靠建立自信強化跟國際合作，但國民黨看到每樣都要嫌，投下四個不同意，南台灣要寫下歷史顧台灣。

高雄市長陳其邁上台時則表示，台灣在國際上扮演很重要角色，不管是經濟還是防疫上都扮演重要關鍵力量，因此要與國際接軌，如果要外銷就要遵守國際規定，他說國民黨許多黨主席都去過美國，吃了美豬美牛不是都沒有問題，進口美牛沒問題，但美豬就說是毒豬，根本不合理，身為一個負責任的國家，就要遵守國際規定，這牽涉未來跟美國發展外銷。另外，他說：「叫我們南電北送，國民黨很自私，新北也不要，叫高雄到北部，聽一聽很嚥氣，重啟核四連林姿妙也反對，如果爆炸，台灣該怎麼辦，因此三接遷移不同意，以及公投綁大選也一定要投下不同意才不會亂。

立法委員趙天麟則說，四項公投就只有一種選擇就是投不同意，他以黨部主委發下「軍令狀」，喊出高雄在12月18日要拿下全國最多票，要讓台灣人豎起大拇指。目前國民黨杯葛總預算，對國家很大影響，所以公投案來當作對國民黨教訓，把票投高，唾棄國民黨，明年還有林昶佐罷免案，以及台中中二區立委補選，把公投當成力挺林昶佐和支持林靜儀的前哨站，陳柏惟被罷免不滿把票反映在公投案上，這場過關就當選。