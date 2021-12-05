帛琉共和國前總統暨雅拉爾德州（Ngaraard State）傳統領袖雷蒙傑索，今率團參訪花蓮縣豐濱鄉，豐濱鄉公所安排主廚陳耀忠以傳統方式料理阿美族的石頭火鍋，展現台灣原住民族部落的飲食文化。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

帛琉共和國前總統暨雅拉爾德州（Ngaraard State）傳統領袖雷蒙傑索率團訪台，今特別參訪花蓮縣豐濱鄉，當地的部落族人也獻上迎賓歌舞及傳統石煮法料理，將美麗的東海岸景緻及獨特的人文特色呈現給國際。

原住民族委員會雷蒙傑索率團訪台參與南島民族論壇，特別安排今到花蓮豐濱鄉交流，由原民會主委夷將·拔路兒、豐濱鄉鄉長江莉婷、縣議員笛布斯·顗賚、蔡依靜，及總統府發言人谷辣斯·尤達卡等人接待，討論雙方未來的合作計畫。

豐濱鄉在地族人先是以阿美族傳統古調吟唱歡迎雷蒙傑索團隊，並安排主廚陳耀忠以傳統方式料理阿美族的石頭火鍋，利用超過400度滾燙的石頭導熱，將水煮滾而成的美味料理，展現台灣原住民族部落的飲食文化，雷蒙傑索親自體驗食材烹煮並品嚐後，即讚嘆煮出來的食物非常原味鮮美。

餐後大家即進入一旁的茅草涼亭中，進行交流，夷將．拔路兒指出，原民會今年9月才派團前往帛琉，完成簽署屏東縣三地門鄉與帛琉恩切薩爾州與安加爾州的姊妹市合作備忘錄；為持續推動南島民族國際交流合作，特別安排此行，希望藉由實質交流互動，讓帛琉的朋友認識台灣原住民族文化，及部落在地生活方式，擴大雙邊地方政府實質合作的可能性。

雷蒙傑索表示，自己曾多次訪台，但這次來到花蓮豐濱，發現台灣不僅是在國際上陪伴帛琉多年的重要邦交國，更深刻體會台灣與帛琉是共享海洋與文化的兄弟姊妹。

他也期望豐濱鄉與帛琉雅拉爾德州未來能有合作計畫，更在明年有締結姊妹市的規畫出現。

江莉婷表示，台灣屬於南島文化一部份，尤其是擁有海洋文化豐富底蘊，希望能將豐濱與帛琉的人文美景介紹給大家，吸引更多人前來旅遊觀光。