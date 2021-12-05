60歲好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney），即使已年過半百，仍以帥氣的外表與精湛的演技獲得大批海內外影迷的喜愛，使他廣告代言從不間斷。而近日為了宣傳新電影《溫柔酒吧》受訪的他，卻意外透露自己曾拒絕高達9億新台幣的工作邀約，原因曝光引起網友熱烈討論。

喬治克隆尼近日接受英國媒體《衛報》採訪時，透露自己先前曾收到一家航空公司的鉅額廣告邀約，只要工作一天就能讓他賺進3500萬美元（約新台幣9.7億元），但他回去與人權律師妻子艾瑪阿拉穆丁（Amal Ramzi Alamuddin）討論後，認為這家航空公司的國家在當時有些問題，讓他決定婉拒邀約，因為他認為如果這個工作會讓他因為後悔而睡不著覺的話，那他寧可放棄天價酬勞也不願為錢低頭。

事實上，喬治克隆尼出道多年曾演出《諜對諜》、《地心引力》、《大尋寶家》、《明日世界》、《瞞天過海》等多部膾炙人口的電影，並積極投入政治人權組織與慈善事業，希望能透過自身的力量替弱勢族群發聲。沒想到喬治克隆尼卻因此遇到真愛，於2014年時打破自己的「不再婚宣言」，與黎巴嫩裔英國人權律師艾瑪阿拉穆丁結婚，婚後育有一對龍鳳胎，甜蜜生活羨煞旁人，但礙於妻子身分特殊且敏感，喬治克隆尼不久前還曾因為媒體公開孩子的照片而大發雷霆，甚至不惜槓上媒體，怒嗆他們不該賣廣告的需求凌駕在無辜的孩子身上，也擔心孩子的人身安全會因此受到影響，吸引網友熱烈討論。