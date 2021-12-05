110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽本周在高雄義守大學進行，高雄師範大學首節就奠定領先，最終75比71擊敗本季從二級升上一級的僑光科大，首戰不敵後台灣藝大後收下2連勝，此役高師大大二後衛魏莨哲貢獻個人UBA生涯新高26分，賽後透露這個球季自己有了控球後衛這個新角色，還在努力學習中。

因為學長王偉丞畢業離隊，這學期高師大主控棒子交給魏莨哲，對於之前是打得分後衛、拿到球就要攻擊到的他來說，串連球隊攻勢、掌握節奏、助攻等都是新的學習，以本戰僅2次助攻來看，他也認為在傳球拿捏上還要加強。

不過雖然打控衛有點陌生，魏莨哲卻不是完全沒接觸過，「很感謝我在東山高中時期的教練廖覎鋕，讓我在高三的時候就有打過控衛，提前體驗了這個位置的特色，讓我在適應上不至於有太多挫折。」

魏莨哲補充，領導是他這個球季要學習的課題，「現在的趨勢確實要雙能衛努力，球員在場上要增加更多能力，在學習控衛上，徐老師（高師大教練徐耀輝）有建議我去看NBA太陽隊控衛保羅（Chris Paul）的影片學習他的球風，還有急停、擋拆、三分等優點。」

除了魏莨哲26分，高師大隊長林子洧貢獻11分，首節砍進2記三分、後來膝蓋、脛骨有點受傷的朱育君與劉本善各進帳10分；僑光科大邱佳豪展現得分火力，全場轟下31分，劉佳沅13分。

高雄師大林子洧11分。（大專體總提供）