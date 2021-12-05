多數人對於不喜歡的追求者，會直接拒絕對方的好意，就怕浪費別人的時間和精力，不過《搜狐網》運勢專欄指出，有3大星座卻正好相反，明明不喜歡對方，卻還是總給人家希望，甚至心安理得的接受別人的付出。

天秤座：

天秤座顏值高，性格溫柔大方，身邊圍繞不少追求者，不過多情的天秤座即便不喜歡對方，也不會主動和對方保持距離，享受著被人追捧的感覺，因此難免有種把對方當備胎的意思。此外，天秤座待人處事不夠果斷，容易猶豫不決，所以面對表白，即便自己沒有動心，但也會因為害怕傷害對方而難以拒絕，導致對方誤以為兩人有機會交往而繼續糾纏。

雙子座：

雙子座幽默風趣，加上能言善道，受到不少異性青睞，機靈的雙子座往往能一眼看穿誰對他們有好感，但卻不會輕易戳破，反而會裝傻到底，並且欣然接受對方的好意。甚至當對方長時間沒有得到回應，準備放棄的時候，雙子座又會做出曖昧不清的舉動，讓對方無法輕易放棄。雙子座之所以這樣做，一來是享受被追捧的感覺，二來是想藉此證明自己的魅力，更多的時候是將愛情當作一場遊戲，只要不確定關係，雙子座也樂得享受曖昧的甜蜜滋味。

雙魚座：

雙魚座的人對於愛情有著不切實際的浪漫幻想，他們多情也喜歡到處留情，面對異性的示好，通常不會直接拒絕，加上天生浪漫有儀式感，有時候一個無心的舉動，可能會讓人產生誤會，但是他們並不會特別解釋，這種曖昧不清的態度往往讓追求者越陷越深，最後遍體鱗傷。再者，雙魚座溫柔心軟，擔心對方被拒絕會很傷心，狠話也就說不出口了。