新北市貢寮區漁會於今（5日）在澳底漁港舉辦好吃又好玩的「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」貢寮鮑產地活動。（漁業處提供）

新北市貢寮區漁會於今（5日）在澳底漁港舉辦好吃又好玩的「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」貢寮鮑產地活動。（漁業處提供）

新北市貢寮區漁會於今（5日）在澳底漁港舉辦好吃又好玩的「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」貢寮鮑產地活動。（漁業處提供）

新北市貢寮區漁會於今（5日）在澳底漁港舉辦好吃又好玩的「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」貢寮鮑產地活動。（漁業處提供）

為推廣鮮嫩肥美的當季「貢寮鮑」，新北市貢寮區漁會於今（5日）在澳底漁港舉辦好吃又好玩的「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」貢寮鮑產地活動，行銷在地安心優質貢寮鮑及當地農漁產品，並推出限量五倍券加倍回饋加碼的貢寮鮑福袋搶購優惠及許多好吃好玩的活動，讓參加活動的大小朋友度過一個充實的周末。

「貢寮鮑」指的新北市貢寮在地養殖的「九孔」及「黑盤鮑」，飼養於東北角純淨海水的貢寮鮑，從小吃天然海藻長大，味道鮮美口感Q彈，再加上養殖過程不使用任何化學藥物，且市府定期抽檢，從生產源頭為消費安全把關，並輔導養殖戶取得「產銷履歷」及使用「水產品生產追溯條碼」，讓消費者吃得安心又開心。

貢寮區漁會為了推廣最優質的貢寮鮑給大家，今日在貢寮澳底漁港澳底漁貨直銷中心，舉辦「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」貢寮鮑產地活動，限量100份五倍券加倍回饋加碼的貢寮鮑福袋優惠，讓民眾可以用500元五倍券購得價值500元的貢寮鮑福袋，再享有500元的在地水產採購金券。

持有這在地水產採購金券的民眾可於12月5日至12月19日前於澳底漁貨直銷中心換購等值水產品，此外活動現場還有貢寮鮑現烤嚐鮮及貢寮鮑殼DIY等多種好吃又好玩的活動，讓前來的民眾直呼賺到了。

新北市農業局表示，貢寮區漁會直營的「澳底漁貨直銷中心」推出周末不打烊，優質在地漁產品直銷到過年活動，自110年12月5日起到111年1月30日止，每周末都能在澳底漁貨直銷中心以最優惠價格買到最新鮮的當令現撈漁獲，並於12月11日、12日、18日及19日持續推出每日限量25份五倍券加倍回饋的貢寮鮑福袋，讓大家來到貢寮都可以有吃又有玩，順便採購滿滿的貢寮鮑及當令現撈海鮮，滿載而歸。