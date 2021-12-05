立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案外案震驚社會，CTWANT獨家取得ATM交易明細表，林秉樞疑似在永豐銀行末四碼4465的帳戶中，可用餘額竟超過2300萬元。對於林秉樞與銀行的往來狀況，永豐銀行表示「客戶與銀行的存款往來等都是個人資料，無法對外提供」。
這張CTWANT獨家取得ATM交易明細表，交易帳號是「807-001440040＊＊＊4465」，807是永豐銀行的代號，疑似林秉樞的帳號是在「永豐商業銀行板橋忠孝分行」開的戶頭，地址位於新北市板橋區重慶路198號，位於板橋後埔地區，周邊也有不少金融機構。
據CTWANT獨家取得ATM交易明細表中，林秉樞疑似在永豐銀行的帳戶中，可用餘額竟超過2300萬元，算是身懷鉅款，不過卻連平時入住飯店的房錢，還要小女友幫忙付錢，更被律師女網友踢爆和林同遊歐洲時，罰單、車票、旅費都由女方埋單。
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