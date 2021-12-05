民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，意外扯出網軍案外案，引發各界關注。東華大學教授施正鋒分析指出，民進黨內各派系，或自己養、或外包、或透過結盟等方式和網軍合作，他還認為，高嘉瑜事件爆發的時間點有點奇怪，且鬧得很大又傷害到新潮流，說不定是和總統蔡英文的「論文門」案有相關。

施正鋒接受《中天新聞》訪問時表示，林秉樞如果是白手套，意思就是有些政治人物或黨內派系不方便做的事情要找人來做，但白手套好像又有點是完全聽命於自己人。還有一種情況是外面的公關公司，他們會有垂直整合行銷，現在是網軍世代，跟我們透過電視又不太一樣，有點類似像包工程，有分很多種類的案子，有不同價碼。

施正鋒認為，前民進黨立委段宜康現在不是政治人物，高嘉瑜事件的爆發，他受傷不大。不過，施正鋒也指出，那個時間點有點奇怪，從事發到周刊報出來，時間上有落差，「相當程度，說不定是跟蔡英文總統論文的消息有關係的」，事實上有很多類似的案子，但什麼時候爆發要看時間點，這次事情鬧這麼大，甚至傷到新潮流，這要處理的、轉移焦點的事情其實還蠻大的。

施正鋒分析，在這件事情中，也許高嘉瑜是無辜的，就是涉世未深被騙了，但是不是可能本來人家就要針對她？因為林秉樞似乎是專門找單身的女性政治人物出手；還有一種可能是，高嘉瑜在黨內人緣不好，所以就養在那邊，但什麼時候出手不知道。

至於網軍和民進黨關係的部分，施正鋒則說，民進黨是派系結盟，各派系都有這樣的覺悟，就是必須要有網軍，不是自己養，就是外包，或是結盟的方式。外包比較簡單；結盟比較複雜，且還可能從裡面吸收一些人投入未來的選舉；如果是自己的網軍，就會有一個小房間，裡面有人負責敲鍵盤，上面則有其他人提供模板讓他們發揮。