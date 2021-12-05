陳庭妮加入《最佳利益2-決戰利益》飾演律師。（群之噰傳播提供）

溫昇豪在《最佳利益2-決戰利益》帥氣回歸。（群之噰傳播提供）

台灣首部律政職人劇《最佳利益》延續律政IP，總製作費飆破1.5億元的《最佳利益2-決戰利益》、《最佳利益3-最終利益》，將於明年推出。《最佳利益2》加入不少金鐘視帝視后擔任單元主角，除了金牌製作人陳慧玲及法學幕後推手，以及原班人馬天心、溫昇豪、楊銘威、田羽安、鍾承翰、夏靖庭、曾珮瑜強勢回歸，第二季還加入禾浩辰、邱凱偉、陳庭妮、劉品言，每單元更是找來重磅演員楊貴媚、許傑輝、游安順、田麗、林嘉俐、修杰楷、李玉璽、是元介等，近百位實力派演員，堪稱集結台灣一線演員最多的影集，幕前幕後皆為具實力的黃金組合。

此次天心與擁有「小天心」之稱的劉品言終於首度同框合體！天心對此表示：「非常開心啊！當製作人跟我說言言加入《最佳利益》，我心想終於有製作人找我們演姊妹了，結果沒想到第一次合作是相愛相殺，大眼瞪小眼。」劉品言也說有「許願成真」的感覺，「我一直好想跟天心姐合作，在很早之前就有向製作人陳慧玲許願，現在夢想成真了，真的非常開心、榮幸。」

在《火神的眼淚》作為女力代表的女消防員陳庭妮，這次轉職飾演律師余芝綺，和Darren邱凱偉飾演的余照新是兄妹，也是與天心有著革命情感的好姊妹，陳庭妮表示：「之前曾跟林立書導演合作拍廣告，這次是第一次合作拍長片，且之前也跟昇豪哥合作過，非常期待跟《最佳利益》的演員們合作、創作，大家都很照顧我、疼我，拍攝時有非常多不同的腦力激盪，會激發出一些在看劇本時沒有想像到的畫面跟設定，真的玩的很開心。」

《最佳利益2-決戰利益》、《最佳利益3-最終利益》，創造律政職人劇宇宙，經歷疫情停拍將近3個月後復拍，為了防疫及保護幕前幕後工作人員購買超過2000組快篩劑，得以順利拍攝，並且打造50多個真實命案等拍戲場景，反應多起台灣社會殘酷駭人事件。該劇幕後團隊也是原班人馬上陣，由金牌製作人陳慧玲與從事5年法務服務工作的林立書導演和鄒奕笙導演以及台大、東吳法學系編劇林珮瑜、陳文梓再度運籌帷幄，從田野調查到劇本完成花了將近3年的時間，改編24個真實案件、超過20種死法，駭人聽聞社會案件搬上螢幕寫實呈現，打造高質感律政職人劇，將台灣律師世界的角力征戰攤開細述。