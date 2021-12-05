屏東打莫德納加碼送500元，開打首日施打站現人潮，太平洋、環球等2大百貨公司站還加碼送優惠券，縣府一招打疫苗送現金提高打氣也助長買氣。（謝佳潾攝）

屏東打莫德納加碼送500元，開打首日施打站現人潮，太平洋、環球等2大百貨公司站還加碼送優惠券，縣府一招打疫苗送現金提高打氣也助長買氣。（謝佳潾攝）

屏東打莫德納加碼送500元，開打首日施打站現人潮，太平洋、環球等2大百貨公司站還加碼送優惠券，縣府一招打疫苗送現金提高打氣也助長買氣。（謝佳潾攝）

到屏東打莫德納疫苗加碼送500元消息一出後，立即引起全國熱議，而5日開打首日6大指定施打站果然湧現人潮，當中太平洋、環球等2大百貨公司站搭上順風車再加碼送優惠券搶商機，縣府一招打疫苗送現金除提高打氣也助長買氣。

加碼開打首日，6大莫德納疫苗站湧現人潮，當中太平洋百貨站的首位施打者朱姓女士一早8點半就來排隊，她說，這是她的第一劑，之前因為怕有副作用一直不敢打，直到近日經醫師評估後覺得安全才想要打，只是沒想到會有「500元紅包」，感覺很幸運。

屏東縣長潘孟安一早也特別到百貨公司及火車站等指定施打點巡視，他說，台灣防疫有成，但面對病毒不斷變異威脅，全球疫情仍然緊張，對此，屏東的大型宮廟、百貨賣場不僅提供場地設施打站，還慷慨捐助讓民眾打疫苗領現金、送優惠券，實在很貼心，明顯提升施打率。

對於業者加碼送優惠券，潘孟安開心幫宣傳，他說，環球購物中心的新會員施打，再加贈100點點數及50元禮券，舊會員則可限量贈送冰淇淋兌換券或露易莎咖啡券，而太平洋百貨有打疫苗消費滿額送抵用券等優惠。

他再次強調，不分縣市，只要符合資格施打者，於5至7日到屏東火車站、潮州火車站、太平洋百貨、環球購物中心、東港東隆宮及車城福安宮等6大莫德納疫苗速打站打疫苗，即加碼送現金500元，每站每日限額300名，送完為止。

屏東衛生局表示，這6處速打站每天從上午10點30分開始，一直到晚上7點止，民眾可隨到隨打莫德納疫苗，希望大家一起衝高打氣、提升疫苗覆蓋率，以因應即將到來的春節連假及瞬息萬變的疫情。