虛擬貨幣在周末期間突然暴跌，虛擬幣市值第一大的比特幣(BTC)在24小時內暴跌20%，從11月的歷史高點68789美元，跌至12/4的低點42874美元，從高點拉回37.6%，下跌幅度相當驚人，市值第二大的以太幣(ETH)在單日的跌幅也逾21%。繼前一周的Omicron變種病毒全球股市利空，虛擬貨幣單日暴跌再次引發全球投資人的「周末利空恐慌症」。

過去一周，Omicron病毒被WHO正名之後已影響全球股市，歷經一場大洗牌，股市位階大不同，11月頻創歷史新高的美股往下重挫尚未止跌，四大指數連日開高走低；而11月躊躇不前、未創歷史新高的台灣加權指數，已出現過連續4天紅K棒表態，不知不覺成為12月全球股市的領頭羊。

而隨著台股回到Omicron之亂前的位置，好像就強勢宣示，台廠在半導體的地位是不可被替代的，大盤接連靠台積電、聯電等電子權值股，完成「V型」反轉。

難道台股可以如此順利攻萬八嗎？虛擬貨幣是代表全球散戶投資信心的重要指標之一，卻單日暴跌20%以上，加上美股四大指數上周五盡墨，尚未看出明顯底部支撐，此時台股散戶們最關心的是，近期到底「逃命波」還是「回升波」？筆者認為面對這個問題，後續有兩大關鍵要特別注意！

第一，大盤12月不能跌破重要關鍵位置，也就是12月起漲點17,427點或說17,400點大關。因為12月台股易漲難跌，筆者統計加權指數在2008年到2020年的每年12月，這13年中就上漲了12年，只有2018年12月是下跌的，勝率超過92%，雖然歷史不代表未來，但2021年就算有南非變種病毒攪局，目前12月還是上漲格局，很難忽略這個市場異常(Market Anomaly)現象。所以如果台股是「回升波」，那12月起漲點17427點或17400點大關，將不能在收盤被跌破，否則2021年可能是近年繼2018年以來，首次12月無法上漲。

第二，另一個觀察重點，筆者建議必須留意外資在台指期空單部位。因為，台股近五天就算是全球最強勢的股市，大盤已漲回Omicron病毒爆發之前，但是外資在台指期的空單部位卻「不降反增」，已來到近期新高2.2萬口淨空單，筆者認為，如果空單超過2.5萬口、甚至3萬口時，操作上一定要有風險意識，代表全球利空風暴可能還沒過去，部位該停利的要停利、該出場的要出場。因為外資在期貨空單滿手下，將可能會開始調節現貨，不需要硬跟外資對做，未來可以等個股或指數漲回參考價再進場，也是來得及的，學會適時留現金在手上，巴菲特的波克夏公司現金水位不斷創紀錄，所以筆者建議持股期間不須要過長。

因此，台股這邊是不是逃命波？筆者認為，先觀察以上兩大關鍵指標，萬一都出現警訊，就先出場避風頭，但如果都不須擔憂， 12月操作台股絕佳策略，就是順勢而為，跟著「V型」回升的趨勢做即可，因為12月的台股易漲難跌，起漲點17427點或17400點大關在收盤時只要不跌破，加上外資不是真的看空台股，只是逢高避險，那台股後勢就可以樂觀地偏多期待，電子股、航運股與金融股等，預期都會有不錯的行情。

（本文作者為摩爾投顧分析師張貽程）

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