並列「影壇四大惡人」之一的已故港星成奎安，以《監獄風雲》中「大傻」一角最為人熟悉，2009年因鼻咽癌病逝，享年54歲。他生前最疼愛的孫子成俊賢今（5日）凌晨因嚴重車禍身亡，年僅25歲便撒手人寰。

根據港媒綜合報導，成俊賢5日駕車行經西貢清水灣科大對開迴旋處，疑似剎車不及失控撞到分隔島和指示牌，再撞擊路牌和一棵8公尺高大樹，汽車翻滾成四輪朝天才停住，車頂明顯毀壞，雜物散落一地，成俊賢被消防救出後，發現他的頭部嚴重受傷、血流滿面，已呈現昏迷狀態，緊急送往將軍澳醫院搶救，凌晨5點證實身亡。成俊賢生前從事汽車打蠟工作，和父母住在一起，噩耗傳出後鄰居都感到訝異，因為死者平日不愛開快車。

成奎安常飾演反派角色。圖為電影《猛鬼大廈》劇照。（圖／中時資料照）

成俊賢的父親綽號「細傻」，是成奎安和大房的兒子，他得知愛兒車禍過世哀痛不已，忙著處理後事不願多談。據悉，成奎安生前非常疼愛成俊賢，罹癌病逝時男孫才13歲，如今祖孫倆一前一後離世，留給家族無限的惋惜與遺憾。