雲林縣長張麗善（左三）與斗六市長林聖爵（右一）4日趕往台大雲林分院探視傷者。（雲林縣府提供）

斗六市公所主辦、雲林縣觀光協會等單位承辦的賽車活動昨（4日）發生意外衝向觀眾事件，雲林縣府將依違反《公路法》未按照計畫書做好交通安全維護，對斗六市公所、雲林觀光協會，都各處以最高罰則15萬元的處分。

縣長張麗善今（5日）在臉書貼文表示，經過一晚看到影片還是怵目驚心，舉辦活動、創造話題是吸引觀光必須做的，她當然也支持各種有想法有創意的活動到雲林，但並不代表能夠輕忽任何安全措施，舉辦活動千萬不能有僥倖的心態，任何規畫都不能賭運氣，若無法保證民眾安全，寧願不要辦。

她說，這一次事件是不幸中的大幸，對雲林縣民已經是慘痛的警惕，她也嚴正要求，各類重大活動必須要做好相對應的安全維護機制，也必須符合送件的計畫內容，一旦違反，縣府絕不寬容，除了開罰且嚴厲追究檢討相關責任，避免憾事再度發生。

縣府將依違反《公路法》第72條第1丶2項，對斗六市公所、雲林觀光協會，各開罰15萬元。

斗六市長林聖爵貼文表示，4日下午賽車活動造成6位民眾受傷，第一時間趕往成大斗六分院及台大雲林分院探視傷者，一名繼續住院觀察，一名順利完成手術仍需住院，其餘包紮傷口後出院返家。

林聖爵表示，市公所負責晚會活動，但仍會負起全部責任，外界的指責，都願意虛心接受；昨日事件發生時，他立刻指示承辦單位停辦一切活動，承辦單位事前沒有做好防護措施，造成民眾受傷深感歉意，也會儘速協助傷者從優辦理理賠事宜。

斗六市公所、雲林觀光協會昨（4日）首次合辦「斗六運動賽事系列 0-400加速賽車暨時尚電音選手之夜」，下午4點多封街舉行0-400加速賽車表演賽時發生意外，一輛跑車起步後失控甩尾撞入觀眾群，造成6人受傷，其中1名是孕婦，所幸胎兒安然無恙。