美國SEC日前公布「外國公司問責法」在中概股之間投下震撼彈，加上滴滴出行正式宣布下市，市場關注會否引爆一波中概股出走潮。不過中國證監會5日特別對此問題回應緩頰，表示中美已有溝通、合作有共識，且有不少中企還在積極準備赴美上市。

中國證監會官網5日披露，對於近日事件，證監會表示，近期已有與美國SEC、PCAOB等監管機構進行有建設性的溝通，對一些重點事項推進合作方面取得了積極進展。

中國證監會強調，近期關於中國監管部門將禁止協議控制（VIE）架構企業赴境外上市、推動在美上市中企下市一事，完全是誤解誤讀，據證監會了解，一些中國境內企業正在積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜。

中國證監會表示，近期推出一些平台經濟規範發展措施，主要目的是規制壟斷行為，，並非對特定行業或民營企業的打壓，也與企業境外上市活動沒有必然聯繫。中國證監會也將繼續與美國監管同行保持坦誠溝通，爭取盡快解決審計監管合作中的遺留問題。