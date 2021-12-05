馬英九強調，核四重啟議題和保護藻礁息息相關，各縣市都有6成民意支持以核養綠。（袁庭堯攝）

中廣董事長趙少康反譏總統蔡英文是網軍頭頭，呼籲立院刪掉20億大內宣預算。（袁庭堯攝）

週末全台藍綠公投宣講大拚場，國民黨大老5日下午在捷運鳳山西站旁輪番開講。前總統馬英九強調，重啟核四和保護藻礁議題息息相關。主席朱立倫痛批「2024非核家園」是企圖把用電問題丟給下一任政府。中廣董事長趙少康反譏總統蔡英文是網軍頭頭，呼籲立院刪掉20億大內宣預算。

國民黨下午場「4個都同意，台灣更美麗」宣講由不分區立委吳怡玎舉辦，現場吸引2000名支持者參加。

朱立倫強調，國民黨不論在公投、中二補選都是團結一致。5日和馬英九兩人在台南、高雄兩地分進合擊。核電在台灣掀起安全爭議，但重點是台灣仍缺電15％，「2024非核家園」是把問題丟給下一任政府，只有核電能讓台灣繼續拚經濟和生活。

台灣基進趁活動開場時，直接在對街升高空氣球，酸國民黨「別再亂下去」。新聞部主任張博洋批評，四個議題中，萊豬、公投綁大選是由國民黨立委直接提案，先是用封殺萊豬逼台灣人對美國實施經濟制裁，把台美關係搞砸，台美關係一旦出問題，台灣經濟也會大受影響。光是一個萊豬就充斥「比搖頭丸毒250倍」、「政府強迫人民吃瘋豬肉」等誇張謠言，用民生議題搶攻總統大位。

對此朱立倫回擊，台灣基進和民進黨不斷在搶深綠的基本盤，彼此競爭他沒有意見。但站在人民的立場，應讓蔡政府好好反省，傷害台灣人民的健康、影響經濟，這才是真正的民意。

馬英九強調，核四重啟議題和保護藻礁息息相關。各縣市都有6成民意支持以核養綠，拿再生能源取代核四是莫名其妙。現行世界進步思想是「減碳」，核能才是有效減碳的方式。蔡政府任內全國曾大停電三次，都靠核二核三廠救援，只有核能才能減少火力發電帶來的負面影響，能救中南部民眾的健康，再生能源發展迄今證明根本做不到，2016年他交棒給蔡時，再生能源佔4.8％，目前只增加0.7％，蔡誓言2025年要到20％根本不可能。

趙少康譏笑蔡英文是「網軍頭頭」，柯文哲一人一信沒有用，，立院應該要把20億大內宣預算刪掉，這才最實際有用。以前是網軍治國，現在是「亂國」。公投也和網軍有關，民進黨在網路上不斷散佈萊豬沒毒、核四是拼裝車等不實訊息。

「不要相信政府！」趙少康呼籲，這次公投既然是蔡英文所說的期中考，那大家就用公投當掉她、讓她不及格。