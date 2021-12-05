鋼琴家吉娜．愛麗絲自小學琴，她表示曾經覺得音樂道路有點孤獨，但是音樂讓她認識很多好朋友。（環球音樂提供）

享譽國際的鋼琴家郎朗有了新身分，擔任專輯製作人，愛妻吉娜．愛麗絲（Gina Alice Redlinger）擔任鋼琴演奏，並特別把專輯獻給他們的兒子，一家三口一起徜徉在音樂的世界裡，現人在德國法蘭克福的吉娜，訪談過程中三句不離「我真的很幸福」。

吉娜表示，她從4歲開始彈琴，音樂是她生命中重要的事，「我小時候常常一天練琴四、五個小時，當時有時會覺得孤獨，但一切都是值得的，音樂帶我認識很多新朋友，也讓我擁有愛情，很高興可以透過音樂和大家分享我對音樂的愛，我覺得我太幸福了。」

吉娜出生於1994年，父親是德國人，母親是韓國人，透過視訊，毫無中文背景的她，能說得一口好中文，她表示，她的中文都是由婆婆教她，「我在認識郎朗之前，不會說中文，我的中文是由我的婆婆從零教起，她是個很有耐心的老師，我因此學會中文，讓我有機會認識更多華文世界的朋友。」

吉娜表示，郎朗除了是她的伴侶，也是音樂道路上的偶像，「錄音時他每一天都在旁邊陪伴我、支持我，和我分享對演奏觸鍵以及風格的想法，讓我覺得很踏實，經過這次錄音，我也感覺自己更進步了。」

郎朗表示，這是他第一次擔任專輯製作人，他也把過去錄製專輯的經驗和吉娜分享，他覺得吉娜的演奏特別有情感，「這些演奏也是特別獻給我們的兒子。」

吉娜表示，這次專輯裡的曲目是由她挑選，包括舒曼的《兒時情景》、《夢幻曲》等，特別是《夢幻曲》，她曾經在法蘭克福的史坦威音樂廳，使用鋼琴大師霍洛維茲的鋼琴演奏，「那次的演奏是難忘的經驗，在後來的生活裡，這首作品也一直在陪伴我。」此外，還有和郎朗四手聯彈的布拉姆斯作品，久石讓的《人生的旋轉木馬》等作。