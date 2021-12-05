原訂5月辦理2021新北創客季，因疫情活動延到11月及12月，今年以「小漾創遊記」為主題，串聯創客、觀光、職人三大主軸，其中「Family Maker Day 家庭創客日-攜手童創好生活」日前由新北29所創客社群學校辦理52場次，共596組免費親子體驗，希望藉此激盪創意與活力，發揮創客精神，也增進親子互動情誼。

新北市教育局表示，家庭創客活動近年來一直是親子詢問度高的熱門活動，此次活動以「家庭攜手童創好生活」為主題，邀請對創客有興趣的新北市親子家庭參與。

其中中正國中設計總是帶給孩子們驚喜的「歡樂扭蛋機」，透過親子共創的扭蛋機，每一顆扭蛋，都是孩子的期待與歡樂；江翠國中設計的「塗鴉光影樂」，利用燈光與顏色，幫助大小朋友一起認識生活環境中的多采多姿；明志國中則是安排獨具特色的上鎖鉛筆盒跟雷切VR眼鏡，讓參與的學生直呼有趣。

中港國小則設計藍晒布杯墊，讓孩子們從生活中認識花植物，並從中發揮創意動手做自己的杯墊，幫生活創造多一點樂趣及成就感；德音國小設計的「守護心燈」，在世界兒童日的這一天，伴隨著歡笑，愉悅，開朗的小朋友們，製作出屬於一盞能守護溫暖的燈光，讓每位地球未來的主人翁都能在不受威脅的健康安全環境下成長茁壯；成福國小設計的「兒童綠視界」，以實際行動踐行綠色生活。鶯歌工商則是立體搖搖馬皮革吊飾的手作課程，希望讓孩子保有童心，發揮無限大的創意。

教育局長張明文表示，新北市重視孩子快樂學習健康成長，持續以打造新北自造城為目標。2014年迄今持續透過高中職及國中小創客社群學校推動創客課程及營隊，引導孩子發現問題及解決，更在每年辦理創客季活動，提供豐富的創客教育資源，鼓勵孩子透過動手做，發揮創意，從生活中做中學。把動手做、發揮想像力的權力給予孩子，為這個世界創造美好的每一天。