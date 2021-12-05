民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜前男友馬文鈺指控PChome集團董事長詹宏志替林秉樞向媒體施壓，詹宏志卻被質疑說法反覆。詹宏志今天則發表公開聲明，正式辭去國策顧問職務。總統府回應，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定。對此，國民黨台北市議員徐巧芯也發表個人看法。

詹宏志於今日請辭總統府國策顧問一職。(圖/本報系資料照片)

詹宏志在聲明中指出，他原來接受總統府聘任國策顧問這個職務，是希望從民間工作對政府有所幫助，但現在他不但沒有貢獻，還因為個人捲入的是非，連累府方出面說明，「原來的好意已無意義，謹此公開聲明我正式辭去國策顧問的職務，希望總統府與各界諒解」。

總統府發言人張惇涵今（5）日表示，詹董事長已向總統府李大維祕書長表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定，並感謝他過去所提出的政策建言。雖然，詹董事長辭任國策顧問，但總統府仍期盼他不吝對於政策提出寶貴的建議。

張惇涵重申，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。

徐巧芯5日則在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，詹宏志若一開始就告訴大家他和林秉樞的接觸情形，事情恐怕不會變成這樣。詹宏志送餅顯然是送給位高權重的人或社經地位相符的人，不回平白送給不相識的人，因此，詹宏志跟林秉樞之間一定發生過什麼事情或解決某些急迫問題，使他認為林秉樞的地位跟某些媒體高層一樣。

針對詹宏志的聲明中提到，他把林秉樞的祈求用訊息轉給《鏡週刊》的老友裴偉，解釋認識此人的由來，解釋他的焦慮和他的期望，末了，我加上這樣的句子：「但這些也是我這一面聽來的訊息，我想你的記者應該會求證做較好的判斷…。」

徐巧芯質疑，林秉樞已經43歲了，他不是20歲的大學生，詹宏志卻稱他為焦慮的年輕人，這讓她覺得很奇怪，且聲明中可見，詹宏志知道自己此舉是在施壓媒體，才在後面加上那句，在政治圈和媒體圈的工作者，怎麼會不知道呢？

此外，徐巧芯也質疑，詹宏志昨天才否認自己沒錯，今天就辭國策顧問，是否有更高層向他警告「顧問一職不能待了，再待下去查到我怎麼辦？」，所以，她認為，這整件事的疑點是很多的。