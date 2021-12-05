玉米香甜可口，是家家戶戶常見的食材之一，不過有網友日前在料理玉米時，剝開玉米鬚後發現上頭附著一塊黑黑的物體，讓他不解是何物，也擔心是否有被汙染，上網詢問後才得知黑色物體竟然是極品美食。

一名網友在臉書社團「花蓮同鄉會」發文表示，自己在水煮玉米時發現不對勁的一幕，在剝開玉米鬚後，在玉米上頭長出一塊黑色物體，笑說一度誤以為是青蛙，好奇發問這是何物？是不是會吸收玉米的養分？

民眾水煮玉米驚見黑色物體，內行網友認證是頂級美食。（圖／翻攝臉書花蓮同鄉會）

民眾水煮玉米驚見黑色物體，內行網友認證是頂級美食。（圖／翻攝臉書花蓮同鄉會）

貼文引起網友熱議，許多人也被黑色物體嚇到，紛紛留言「惡魔果實」、「噁心，我絕對不會吃」、「看起來好嚇人喔」、「玉米生腫瘤」、「我以為是某種蟲在交配」。

不過有內行網友指出黑色物體其實是「玉米黑穗菌」，是高級真菌的一種，還沒成熟的菌體煮熟會像菇類的口感，「玉米的松露！松露的近親，而且可遇不可求！」、「俗稱墨西哥松露」、「真的與松露同等級」、「這在國外可是一種美食」、「高級菌菇」。

根據國立自然科學博物館網站介紹，玉米黑穗菌是一種玉米的病害，玉米的植株感染菌後會長出類似腫瘤的構造，但墨西哥的農民會在玉米穗染病後剛長出瘤狀構造，尚未出現黑色的孢子粉末時，即將此玉米穗採收煮食。據說口感類似菇類，十分美味可口，綜合了玉米和菇類的甜味，有「墨西哥松露」之稱。