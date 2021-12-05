公投宣講四個不同意，蔡英文喊話：別讓台灣「倒退嚕」。民進黨提供

公投宣講四個不同意，蔡英文喊話：別讓台灣「倒退嚕」。民進黨提供

民進黨公投說明會北區場今天在台北市舉行，由蔡英文總統領軍，行政院長蘇貞昌等人輪番上台致詞，說明「四個不同意」的公投訴求。蔡英文向群眾喊話強調，如果我們不敢站出來，讓公投結果拖累了國家進步，台灣將會「倒退嚕」。

民進黨「四個不同意 台灣更有力」社會力公投說明會北區場今天由蔡英文、蘇貞昌、總統府國策顧問顏志發、桃園市長鄭文燦、農委會陳吉仲主委、民進黨祕書長林錫耀等人一一上台發言。現場來自北北基桃宜花東澎金等縣市超過300個百工百業社團，總計超過3000人。

蔡英文指出，這一段時間，她和很多百工百業的朋友經常在各種場合見面。他們都關心兩件事情，第一件就是疫情以及疫苗。第二件事情就是公投到底會有什麼樣的結果。

她說，今天我們的本土疫情個案，還是大家最喜歡的「加零」，我們算是把疫情控制下來，讓它呈現一個穩定的狀態；但是這一兩個禮拜，全世界都在關心新變異株。我們指揮中心，也已經做出應變，持續努力守住疫情防線。

她呼籲民眾守住疫情防線，儘速打疫苗。因為有最前線醫護人員沒日沒夜的拚，我們的疫苗覆蓋率，才能在短短半年之內，從個位數字，快速成長到第一劑已經超過七成八，第二劑已經近六成；使得疫情得以控制住。

至於公投，蔡英文表示，公投投的是國家的未來，不是哪個政黨贏、哪個政黨輸的問題。

核四重啟如果造成核安問題，輸的是台灣人民；三接停建造成電力不足，輸的是台灣經濟；反美豬進口讓台灣失去國際的信賴，輸的是台灣走向世界的機會；公投綁大選限縮人民對重大政策，理性思考的空間，輸的是台灣民主。

她強調，這四個議題，不能單一觀察，要放在一起看。這些議題，牽涉到能源轉型、穩定供電、國際布局、民主深化；這些都是我們每一天全力在拚的政策。這些政策會深遠的影響台灣的未來。我們的目標很清楚，就是要讓台灣經濟更繁榮、民主更深化。

蔡英文表示，政府改革有在做、成果也看到了，經濟在成長、外交在突破，國家的方向正確，也一天比一天更進步。現在絕對不能再走回頭路，絕對不要再回到過去停滯不前的日子。

她向民眾喊話，如果我們不敢站出來，讓公投結果拖累了國家進步，讓台灣再陷進核四的泥沼裡面、再回到缺電的風險中、經貿又被鎖回過去的單一市場、民主被混亂的選務影響，而人民沒有辦法在重大議題上深思熟慮。「這樣叫做『倒退嚕』，我相信沒有人願意看見」。因此她呼籲百工百業都要站出來，在公投這件事情，一起努力，投下四個不同意。

桃園市長鄭文燦表示，民進黨執政，把藻礁、海岸顧得比以前更好，桃園27公里海岸有87％劃為保護區，未來要再花10億元，做藻礁保育基金。

他強調，政治口水沒辦法保護藻礁，國民黨前後不一、政治變臉，他們目的不是要保護藻礁，而是要讓能源轉型失敗，讓台灣只剩核電和燃煤發電可以選擇。三接是能源轉型的關鍵，請大家挺「三接不遷移，減碳顧經濟」。

行政院長蘇貞昌拿出他常用的撞球竿向現場的民眾報告說，馬英九執政八年，政府的財政年年都是赤字，蔡英文總統上任後，政府財政由紅轉綠，賸餘連年破千億，去年賸餘1284億元，所以，這幾年政府能夠加薪減稅增福利。

他說，相較之下，國民黨拿不出成績來講，只剩一個招就是「亂」，他要告訴大家「四個不同意，不要讓國民黨亂下去」、「四個不同意，台灣更有力」。