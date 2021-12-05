副總統賴清德在當地知名特產店金合利鋼刀、聖祖貢糖店使用消費券購物，希望帶頭為振興金門經濟也盡一分心力。（李金生攝）

副總統賴清德在當地知名特產店金合利鋼刀、聖祖貢糖店使用消費券購物，希望帶頭為振興金門經濟也盡一分心力。（李金生攝）

副總統賴清德在當地知名特產店金合利鋼刀、聖祖貢糖店使用消費券購物，希望帶頭為振興金門經濟也盡一分心力。（李金生攝）

副總統賴清德走訪後浦十六藝文特區，關心目前營運情況。（李金生攝）

副總統賴清德走訪後浦十六藝文特區，關心目前營運情況。（李金生攝）

副總統賴清德赴北鎮廟、浯島城隍廟上香致敬，允諾明年跨海參加四月十二迎城隍。（李金生攝）

副總統賴清德今天下午跨海在金門浯島城隍廟口宣講4大公投，強調4大議題已在台灣紛擾20多年，再走回頭路只會將下一代鎖在島內，大家應該堅定投下「4個不同意」，讓他們有更多勇氣和自信加入國際競爭。

賴清德指出，核四雖然遠在台灣，但一旦發生問題，金馬離島也會受連帶影響，而藻礁案牽涉能源安全，目前不僅範圍縮小，更往外海推離1200公尺，中油更結合學者專家做最好環保，可24小時透過網路了解生態現況，若三接沒辦法上路，台灣整體供電將大受影響，也會帶來更大的環境汙染問題。

賴清德並說，馬政府開放萊牛進口，8、9年沒發生甚麼問題，蔡英文總統依國際標準，審慎評估後開放萊豬，而且讓大家有自由選擇，事關台灣能否進入CPTPP和台美雙邊貿易協定，鄉親也應對此做出明智抉擇。

全程用閩南語開講的賴清德還指出，公投若綁大選將像上次一樣，出現4點開票還有人在投票，「天下一定大亂」，且大家只談選舉，對龐雜的公投案霧煞煞，因此後來立法將它們分開，就是為了確保選舉秩序與公投品質。

3個月來2度來金的賴清德，也赴北鎮廟、浯島城隍廟上香致敬，並走訪縣定古蹟「北門將軍第」和後浦十六藝文特區，同時在當地知名特產店金合利鋼刀、聖祖貢糖店使用消費券購物，希望帶頭為振興金門經濟也盡一分心力。

賴清德聽說農曆〈四月十二日迎城隍〉是金門規模最大的民俗慶典，也允諾浯島城隍廟主委楊耀芸明年大迎時，再專程跨海共襄盛舉。