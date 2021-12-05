魚池鄉優質咖啡，在日月潭向山遊客中心草坪飄香。（魚池鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

魚池鄉3個休閒農業區「大大帶頭玩」，包括大林、大雁、及頭社活盆地，物產豐饒，特別在日月潭風景區管理處向山遊客中心行銷伴手禮，讓與會遊客到向山，就能採集到魚池3寶＋1咖，紅茶、香菇、蘭花及咖啡。

日月潭農樂園─向山採集，在向山遊客中心舉行，包括農委會水土保持局長李鎮洋及南投分局長陳榮俊，茶業改良場魚池分場長黃正宗、縣府農業處長陳瑞慶、魚池鄉農會理事長劉啟行及總幹事王威文、咖啡專家吳原炳老師等人都共襄盛舉。

陳榮俊指出，魚池鄉咖啡品質絕佳，前鄉長陳錦倫任內推廣咖啡不遺餘力，首創全國咖啡12強＋1競賽，也在向山舉行；現任鄉長劉啟帆發揚光大，在向山舉辦曬豆日，也是咖啡界的創舉。

劉啟帆表示，今年除了展售優質豐富的農產伴手禮，5日還舉辦「台灣茶首創─日月潭紅茶沖煮12強賽」，集結全台好手參加比賽，先由30名選手，拍攝對日月潭紅茶的認識及沖泡手法介紹的影片，再由評審從中選出12名選手，到向山現場展演並精心沖泡紅茶，今年是2021年，因此，沖煮的茶葉為台茶21號─ 紅韻紅茶。

向山遊客中心草坪，也成為全台最大、最美的曬豆場，日月潭咖啡豆在向山的陽光下，遊客還可以品飲限量沖煮的莊園咖啡，欣賞咖啡豆、聞咖啡香，用手去感受每一粒咖啡豆的生命力。

向山飲食書坊從2019年開張，每年僅在向山快閃開2天實體書店；但透過社群平台經營，與大眾對話，傳遞新的「閱讀」定義，並輪流接力辦理線上講座，帶領讀者閱讀屬於日月潭的產業及魅力。