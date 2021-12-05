台東縣關山鎮關山便當老闆邱志宏開發文創商品「放牛班小書包」伴手禮， 推出後意外走紅，就連藝人納豆也是粉絲，近來更有在美國的華人跟他訂了20幾個小書包，在美國華人商店街試賣。

邱志宏說，小時候家裡就在月台旁賣便當，許多學生上學時書包只放便當，不放書本，因為不愛讀書，所以取名為放牛班小書包，也是小時候最懷念的滋味，曾獲台東縣政府10大伴手禮，除了藝人納豆常外出愛用外，在鐵路局舉辦的「鐵路便當節」也應邀前往設攤展售。

邱志宏表示，放牛班書包是多年前參加關山休閒農業區辦理產品創意設計比賽時的發想，推出以來已銷售近萬個，日前有美國華人來台東玩，買了個放牛班書包回去，女兒看了很喜歡，當地又有很多華人，就訂了20幾個先試賣，很開心靠賣便當也能把「關山」賣出國。

他說，放牛班書包是草綠色，意思就是放牛吃草，也有人稱為「小綠綠」，書包伴手禮放有木盒造型便當盒及2小包「關山米」，除了在關山便當店有販售以外，關山「米國學校」也有上架，目前在美國華人街也能看見它的身影。但由於原物料齊漲，木盒原料進價也被告知漲幅約3成左右，未來可能會被迫調整售價。

邱志宏指出，關山便當以優質的「關山米」煮成香Q可口的白飯，再搭配美味的食材烹煮成為下飯的配菜；另外，店家也推出包括菜脯罐、福菜乾及小書包等，詢問度都很高。