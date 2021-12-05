宮澤理惠（右起）、西島秀俊、芳根京子合演《真兇標籤》。（摘自官方推特）

日系搖滾樂團「noovy」。（伊林娛樂提供）

搞笑團體「醉龍」由鈴木拓（左）和塚地武雅組成。（黑劍製作公司提供）

美聲團體「DEEP SQUAD」由UICHIRO（左起） 、杉山亮司、TAKA、宇原雄飛、比嘉涼樹、KEISEI組成。（黑劍製作公司提供）

由中天電視與日本電視台共同投資開設的黑劍製作公司承辦「J series FESTIVAL 2021 日劇嘉年華」活動，4日在台北、東京兩地登場，邀請到人氣團體「DEEP SQUAD」、搞笑雙人組「醉龍」以及女星芳根京子和粉絲連線互動，更驚喜的是西島秀俊、阿部寬、宮澤理惠、吉澤亮及田中圭等人，都越洋捎來問候，讓現場及線上共1400位粉絲嗨翻天。

「J series FESTIVAL」是「日本民間放送連盟（民放連）」為推廣日本電視劇，邀請日本藝人於海外舉辦的粉絲見面會，今年由於疫情關係，採台北、東京兩地連線方式進行，讓在台北「三創生活」現場、甚至在家上網收看的粉絲，都能第一時間掌握日本現場的動態。活動一開始，由伊林娛樂旗下的日系搖滾樂團「noovy」帶來〈Lemon〉、〈小さな恋のうた〉、〈恋〉 組曲與〈Before We Die〉炒熱氣氛。

首位越洋稍來問候的是在大河劇《直衝青天》中飾演「日本近代經濟之父」澀澤榮一的吉澤亮。緊接著登場的是搞笑雙人組「醉龍」，邀請4位幸運粉絲上台，與「醉龍」進行越洋連線比手畫腳遊戲，2位藝人鈴木拓、塚地武雅表情生動、肢體靈活，但還是有參賽者把「釣魚」看成「放風箏」，把「煙火」猜成「充氣娃娃」，逗得全場哈哈大笑。

接著美聲男團「DEEP SQUAD」越洋現身，他們先以整齊的中文「大家好」問候現場粉絲，一連演唱〈Good Love Your Love〉及〈一直改變的事物 不變的事物〉，療癒美聲令現場和線上觀眾聽得如癡如醉，還和台灣歌迷分享他們閒暇時的興趣，TAKA有點害羞透露自己會搜集寶可夢的卡片，讓大家聽了大笑；Yuichiro、Higa與Keisei分別喜歡高爾夫球跟棒球；杉山亮司說自己沈迷於Youtube，經常邊看邊吃飯；宇原雄飛興趣是拍照，希望有機會帶著相機來台灣拍攝九份。

活動高潮一波接一波，阿部寬也為主演新劇《DCU》宣傳，他說：「《DCU》是部潛水搜查員解決事件的推理劇，將在明年1月開始播出，敬請期待。」並橫濱流星率領劇組重要演員一起問候台粉，橫濱流星說：「你們是全世界最早看到這部影片的人喔！」也歡迎粉絲將這部新戲介紹給更多人；以《大叔的愛》收穫眾多粉絲的田中圭，和原田知世接棒推薦所主演的懸疑劇《輪到你了》，他們表示：「我們飾演的是一對新婚夫婦，原本幸福美滿的生活急轉直下，被捲入大樓居民之間的交換殺人遊戲。就是一齣像骨牌效應般，沒有動機的殺人事件，一刻都沒有喘息機會，敬請期待。」

由一手打造AKB48的「偶像教父」秋元康企劃的新戲《真凶標籤》也在這次活動中介紹給大家。由西島秀俊、宮澤理惠主演，2人在劇中飾演一對夫妻，西島秀俊表示：「這是部懸疑推理劇，深愛的家人失蹤後，身陷痛苦的丈夫在社群媒體上發文，輿論則懷疑到丈夫身上」；宮澤理惠賣關子說：「真凶到底是誰呢？希望大家也一起在推理中得到樂趣，讓你目不暇給的20集劇情，千萬不要錯過喔。」

該劇目前在台灣可透過KKTV、中華電信MOD、Hami Video等平台收看，劇迷對於兇手是誰議論紛紛，其中1位被「嫌疑犯」芳根京子，也來到現場進行連線互動，甜美的她只說了句「大家好，我是芳根京子，謝謝大家」，就引起現場尖叫，她在劇中飾演西島秀俊的部下，角色反應快，又要講關西腔，對在東京出生的她是一大考驗；她特別稱讚西島秀俊是個充滿笑容、非常喜歡吃甜食的前輩，兩人常在拍攝空擋時一起分享零食、下午茶。 她也說雖然沒來過台灣，卻相當愛小籠包，愛到想自己試著做。