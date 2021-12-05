2021年來到最後一個月，原先以為能走出COVID-19、展現後疫復甦，卻一再先出現變種病毒接續全球擴散，先是5月遇上DELTA、11月底出現Omicron，牛津經濟研究院5日指出，2021年全球經濟因此呈現令人失望的反彈，如果Omicron沒有被證明會轉為災難性，大多數亞太經濟體在2022年的季增長將比2021年更快，亞太經濟表現將比美國、歐元區和拉丁美洲的預測更為樂觀。

特別的是，隨著供應端的改善、需求的持續增長，牛津估測，屆及2022年，亞太地區的商品出口仍有穩步增長的空間，商品出口量的增長估計將集中在亞太地區，年增在4％～8％的範圍之內。而就產出缺口來看，2022年的台灣將是亞太區唯一轉正，與美國一致。

產出缺口（output gap)是指實際產出與潛在產出的差值，反映了現有經濟資源的利用程度。牛津研究團隊指出，儘管消費者支出和服務業活動正常化，是亞太地區2022年經濟增長的主要動能，但外部需求仍然很重要，亞太區在2021年第一季出現強勁成長之後，受到供應端的關鍵零件短缺、航運缺櫃、塞港等一系列物流問題，導致全球貿易停滯和需求未得到滿足。

牛津認為，供應問題可望在2022年逐漸緩解，實際上有非常初步的跡象表明，供應鏈危機正在減弱其強度，汽車製造商預計2021年底產量將回升。新冠疫情以來，美、日等主要經濟體的產出缺口一直為負，形成未來通膨走勢的壓力。

對於台灣GDP年增率的估測，牛津分別提出6％、3.5％的數值，亞洲四小龍的表現十分相近。