台中市第二選區立委補選激烈，國民黨參選人顏寬恒5日成立霧峰競選總部，邀請地方鄉親參加，現場提供炒麵和蘿蔔魚丸湯給民眾取用，意外掀起「炒米粉」話題戰，支持者喊這是「民主炒麵！」民進黨參選人林靜儀指稱，不要偷換概念，顏寬恒說，請用相同標準檢視。

顏寬恒指出，米粉不能炒，現在連攤也不能跑，例行性的婚喪喜慶、人民團體活動、家長會等，只要顏寬恒去跑的攤，都歸類成造勢、買票賄選等。

顏寬恒質疑，副總統賴清德帶著民進黨參選人林靜儀到沙鹿出席青年聚會，也沒其他民意代表，接著又到清水出席千人宗教團體聚會，不准其他藍營參加，而且還辦桌這樣算不算造勢，這樣算不算賄選？那請用相同標準及態度檢視。

民進黨參選人林靜儀則回應，請對手勿轉移、模糊焦點，檢調調查的是特定餐會，若餐會是針對顏先生舉辦且有飲宴狀況，當然需要調查；若狀況不是如此，就對手講清楚是誰辦的、資金來源為何？不要轉移焦點、扯東扯西。

林靜儀說，她本人沒有參加6.70個人的年輕人聚會，而4日下午宗教團體的活動，並非為了她而舉辦，自己就未出席該場活動。