賣場經營者真的要注意環境安全。美國南卡羅來納州佛羅倫斯城(Florence, South Carolina)發生一位婦女在超市誤踏到生鏽鐵釘而遭截肢，超市判培1000萬美元，相當於2.7億新台幣。

紐約郵報(NY Post)報導，這起事件發生在2015年6月，名叫艾波‧瓊斯(April Jones)的家庭主婦在沃爾瑪連鎖超市(Walmart Inc)購物，在主要過道上踏到1支生鏽鐵釘，雖有送醫治療，但情況一直未能好轉，瓊斯不得不接受多次手術，最初不得不截掉右腳的第二個腳趾，然後再切除三個腳趾，最終由於生鏽的指甲引起感染，醫生不得不將她膝蓋以上的腿截肢。

她的律師說，瓊斯在過去的6年間都在手術與術後護理中渡過，也只能一直坐在輪椅上，依賴她的成年子女幫忙照顧。

陪審團在商議大約100分鐘後，同意沃爾瑪公司應判給瓊斯1000萬美元，也就是2.7億新台幣。

她的律師表示，獲得賠償金以後，會先用這筆錢購買義肢，行動比輪椅方便，並支付醫療費用。

瓊斯與家表示：「我們永遠對這個結果心存感激。」也呼籲賣場經營者要更注意自己的營業空間安全。