宜蘭一棟透天厝彷彿被「護城河」包圍，民眾看到百思不解，上網發問。（翻攝臉書社團●【爆廢公社】●）

宜蘭風景優美，一棟棟被田包圍的精緻「農舍」，也成為一大吸睛特色。不過有民眾發現，一棟3層樓高的透天厝，矗立水田中央，而且四周完全沒有路，彷彿被「護城河」包圍，引發熱議，有人說看起來屋主把它荒廢，也有當地人說「農舍之名、別墅之實。不要再問，很可怕」。對此，宜蘭縣政府也作出回應，指原本的道路疑似被水淹沒，仍在調查是否違法建造。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》PO出一棟三層樓透天厝的照片，只見透天厝四面環水，就矗立在水田中央，而且看不出有路通往屋子，讓原PO不禁好奇：「宜蘭這棟透天為何在水田中間？」。

不少網友紛紛回應：「應該很多度假島國都流行這種，它只是缺了一艘船」、「沒看過直升機嗎，少見多怪」、「底下有隧道啦！」、「護城河，進出會有橋放下來，宜蘭常常會有盜賊入侵，故有此設計，水裡面有鱷魚，會咬人」、「退潮的時候，路就會出來了。不然就是田會打開，房子沉下去，無敵鐵金剛會飛出來」。

也有網友說「這是不符合規定的農舍（違建），屋主應該在等執照吧」、「農舍之名、別墅之實。不要再問，很可怕」、「記得好像建管要求農舍必需離馬路上12米吧？所以大家看到的農舍均在農田中央，不像建地蓋在馬路旁進出方便，最後拿到農舍建照、使用執照，通常又部份違建圍牆、水泥地等」。

不過據《三立新聞》報導，宜蘭縣政府農業處長康立和解釋，依照目前法令，建置農舍，一定要「臨路臨界」，沒有蓋路這件事，一般來說不會發生；而這棟建築疑似因為時間久了，導致原本的道路被淹沒，至於是否違建，仍待詳細調查。