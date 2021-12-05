南韓女星金詩媛（김시원）2014年曾以私密影片要脅男星李秉憲拿出50億韓幣（約新台幣1.2億）的封口費，鬧上新聞版面，她雖因此被判刑卻沒有毀掉人生，近日有多家韓國媒體爆料，金詩媛不僅成功轉行成為性感直播主，還在短短6天就賺進上億韓幣，讓網友們十分驚訝。

金詩媛擁有甜美又精緻的臉蛋，與凹凸有致的好身材，過去曾以女團GLAM成員身份出道，並以當時的藝名「金多喜」參與電視劇《Monstar》的演出，演藝事業逐漸起飛。不料，2014年時她卻被媒體爆出，利用李秉憲在情色場所與其他女性互動的不雅影片，向李秉憲要脅韓幣（約新台幣1.2億），在當時引起不小的風波，讓李秉憲因此形象受挫向金詩媛提出告訴，最後金詩媛被判處1年有期徒刑和2年緩刑，她所屬的團體也在2015年宣布解散。

不過，金詩媛並沒有因此受到打擊，雖最後退出演藝圈，但她轉向直播界發展後卻意外獲得大批網友的喜愛，甚至還成為人氣直播主。根據韓國媒體的報導，金詩媛的直播風格多為打扮清涼的熱舞秀為主，她也不忘在社群平台上曬出多張惹火穿搭照與粉絲互動，讓她因此成為11月份收入最高的直播主，光是11月只直播6天就收到韓幣7.4億（約新台幣1729萬元）的「抖內」，收入相當驚人。