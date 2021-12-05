竹南裕民志工服務協會把當地食材入菜，讓30多位長輩用餐沒負擔。（竹南裕民志工服務協會提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌1日頒贈獎項，來鼓勵6個長期照顧長輩的關懷據點。(李京昇攝)

苗栗縣竹南鎮裕民志工服務協會志工，每天都會幫長輩準備午餐，不僅兼顧健康，還打造友善高齡者的用餐環境；大湖鄉新開社區關懷據點，也常常選用在地特產水梨入菜，讓阿公阿嬤吃得開心又安心，全苗栗縣有6個關懷據點，因為長年推廣健康均衡飲食，獲得苗栗縣政府衛生局頒贈「社區營養標竿廚房」獎項，希望藉此推廣高齡營養健康生活。

獲頒獎項的6個關懷據點，包括竹南鎮裕民志工服務協會、後龍鎮水尾社區關懷據點、大湖鄉新開社區關懷據點、公館鄉仁安社區關懷據點、頭份市濫坑社區關懷據點、泰安鄉斯瓦細格文化健康站等。

其中竹南裕民志工服務協會，每周的菜單都有不同變化，協會主任林菊說，據點每天約有3、40位長輩用餐，她跟志工們每個禮拜都會重新檢視菜單，食材幾乎是挑選當季跟在地的蔬果，有時擔心老人家牙齒咬不動，會選一些像茄子、蘿蔔等等好入口的食材燉煮。

另外，大湖新開社區的菜單，也是涵蓋六大類營養，他們更在處理食材的時候，把蔬菜、肉類確實分明確保食材新鮮，並把食物煮得軟爛，讓長輩們好下飯，還有廚房跟關懷據點的環境整潔，讓長輩吃飯時感到非常舒適。

為了感謝悉心照顧長輩的社區，苗栗縣府衛生局1日特別公開表揚，並由縣長徐耀昌頒贈獎項，來鼓勵6個關懷據點。徐耀昌說，苗栗老年人口比率17.5％，已經是高齡社會，營養是促進高齡長者健康的要素，衛生局特別成立社區營養中心，讓營養師拜訪全縣188個關懷據點，目的是希望減少高齡族群營養不良、衰弱情況發生，也感謝各個社區的用心，讓長輩們可以安心健康老化。