新營體育場新營桌球訓練中心5日啟用。(劉秀芬攝)

新營體育場新營桌球訓練中心啟用，將由南瀛桌球協會代為管理，開放給一般民眾運動使用。(劉秀芬攝)

台南市政府獲體育署補助經費，於新營體育場成立新營桌球訓練中心，5日上午啟用，台南市長黃偉哲表示，訓練中心符合全國賽事規範，除可辦理賽事並作為選手的訓練基地外，亦開放給一般民眾運動使用。此外，占地1452平方公尺的共融遊戲場同時正式啟用，不少親子在場玩得不亦樂乎。

黃偉哲上任以來，已投入4億283萬元改善新營體育園區，其中新營桌球訓練中心暨親子遊戲場於5日上午舉行啟用典禮，黃偉哲與市議員蔡育輝、李宗翰等人一起揭牌啟用，黃偉哲強調未來將持續精進提升新營運動場域，進而帶動市民運動風氣。

黃偉哲指出，今年台南市在全運會贏得的獎牌數及金牌數是歷年最高，金牌數比去年增加5面，獎牌數比去年增加23面，台南市政府會繼續努力，期盼112年台南主辦全運會時，讓金牌及獎牌數再推向新高。

教育局指出，新營桌球訓練中心獲體育署核定整修經費計254萬元，其中中央補助170萬元，市配合款84萬元，增購5張球桌、地坪更換及牆面粉刷，由南瀛桌球協會租用管理，開放給一般民眾運動使用，兼具競技及休閒功能。

體育處表示，為了持續提升新營區的運動環境，已著手規畫新營桌球運動訓練中心第2期整建計畫，將再擴充既有空間，以增加球桌數量，藉此帶動大新營地區的桌球運動風氣。

教育局長鄭新輝表示，為了讓新營體育園區的運動設施更臻多元，今年也挹注350萬元興建新的親子運動遊戲場，遊具設施均通過SGS安全認證，讓孩子在共融遊戲場中發展體能、社交及情緒管理能力。