因參加《全明星運動會》獲得不少人氣的5566團員彭小刀，近日與一眾藝人們一起為「林口共生園區北歐風聖誕村」舉行開幕活動儀式，看到由流浪動物園區改造而成的聖誕村，讓小刀直呼「看到那麼多善心人士，在默默地為流浪動物付出心情很激動，也很驚豔這裡可以不破壞原生態土地，創造出這麼美麗的遊玩景點，對於動保來說是一大進步」，他也笑著表示「有空想帶自己孩子來摘摘果樹，接觸可愛又親人的浪浪們，還有機會可以來嘗試一下孩子們第一次的露營體驗！」

「林口共生園區北歐風聖誕村」活動發起人由女星楊婷婭（楊楊）和「社團法人中華親善動物保護協會」與協辦單位AMM亞洲心動娛樂，因關心台灣流浪狗貓的處境，想透過正面且歡樂的方式讓更多民眾關心流浪動物，一同將流浪動物園區改造成為聖誕村，將原本是髒亂的荒地，透過親善動物保護協會的努力，變成民眾可以流浪貓狗一起自由奔跑的共生家園，也讓附近居民和整個社區，因為有了這塊綠地多了一個地方走走而開心，不同於其他聖誕景點，此處不只可以玩和拍照，還可以透過活動關心並幫助到浪貓浪狗。

眾星為流浪動物盡一份力，左起：楊婷婭、劉心語、金志遙、彭小刀、蔡宛妮、萱野可芳。（圖／中華親善動物保護協會提供）

當天除了小刀與活動發起人楊婷婭外，還有藝人金志遙帶著萱野可芳、劉心語、蔡宛妮等一同來助陣，金志遙以AMM亞洲心動娛樂總裁身份帶領著員工與後輩，在年終繁忙之際協助活動，並在聖誕村開幕當天親自到場支持。金志遙看到協會浪浪「皮蛋」被養得肥嘟嘟的身形，一直笑說可愛，得知協會超過300隻貓狗，大多都在協會待了十幾年，他也感慨外面流浪的浪浪平均壽命不到3年，很是佩服協會對浪浪無微不至的照顧。

藝人楊婷婭長期投身動保議題，見到了台灣超過15萬隻流浪狗的悲傷命運，也看過許多民眾因為想幫助浪浪賣房賣地，但製造流浪動物的源頭，始終得不到改善，浪浪數量不減反增，台灣法律對動保的腳步也很緩慢，有時也讓她感到灰心。直到遇到了親善動物保護協會之後，被協會特別的理念所吸引，進而策劃了這場聖誕活動，從挑選狗狗貓貓們身上可愛的聖誕保暖圍巾，到寒冷的冬天好幾天冒雨去親手安裝聖誕裝置，楊婷婭都親力親為，為的是希望更多人可以去 「林口共生園區」遊玩，讓更多民眾可以接觸到協會的理念，也能更為流浪動物盡一份力。