中共國海軍一艘094型核動力戰略潛艇本周由南向北以上浮方式穿越台灣海峽，引發各方高度關注，核潛艇採取罕見上浮方式通過繁忙航道的動機也受到各種猜測。大陸知名微信公眾號科大烽火表示，核潛艇是國之重器一般都處於隱蔽部署狀態，這艘094型核潛艇上浮航通過台海其實並無太多玄機和深意，真正原因只有一個，就是「台海太淺了」。

這個由大陸知名軍事博主科羅廖夫撰寫的微信公眾號指出，11月29日由歐洲哨兵2號衛星攝得的影像顯示，一艘共軍094型戰略核潛艇以上浮方式航行通過台灣海峽，這是近年來共軍戰略核潛艇極罕見以浮出水面的姿態航渡海峽。美軍一架P-8A反潛機也自南向北穿行台灣海峽，加上前一天正好有共軍的運油-20參與共機編隊進入台灣西南防空識別區並穿越巴士海峽，因此引發各方猜測。

根據歐洲太空總署衛星哨兵2號拍到的一張照片顯示，中國一艘核動力潛艇浮在水面上穿越台灣海峽，旁邊還有一艘水面艦艇護航。（圖／USNI）

美國海軍學院（USNI）專欄作家薩頓（H. I. Sutton）認為，094型核潛艇從海南島亞龍灣潛艇基地出發向北航行，可能是要返回渤海造船廠進行維修。美國《有線電視新聞網》（CNN）引述專家表示，彈道導彈核潛艇上浮航行是從未聽說過的事，這可能意味著艦體或工程方面出了問題，需要到大船廠進行檢查維修。

但是「科大烽火」卻表示，核潛艇一般都處於隱蔽部署狀態，要在遼闊的深海大洋裡要找一艘中國「大黑魚」不是一件輕鬆的事情。094型核潛艇浮航通過台海其實並沒有太多玄機和深意，真正的原因只有一個，就是台海太淺了。

文章指出，戰略核潛艇都有相對固定的值班巡航海區，094核潛艇的任務海區是在西沙群島東部到南沙一帶的海域，也被稱為「堡壘海區」。這次094核潛艇由南向北的跨區航向，很可能是離開海南島榆林基地，前往船廠進行維護。

很顯然地，文章說，094核潛艇由南海赴渤海有2個航線選擇。如果通過巴士海峽，走台灣島東部海域，這條航線水下多數是深海，有利於潛艇的潛航，但缺點是幾乎全程都處於美國海空軍的監視下，安全性令人擔心。走台海航線的好處是比較安全，全程都會在中方力量的嚴密掌控之下

不過，台灣海峽水深只有40～70米，平均深度60米，有些水下淺灘只有十幾米深度。而且水下地形比較複雜，對於大型潛艇來說「不夠友好」，只適合排水量2~3千噸的常規潛艇潛航通過。094核潛艇有9千多噸，從指揮塔圍殼頂部到艇身底部的高度有20米以上。這麼巨大的潛艇在台灣海峽進行潛航是有風險的，因此094核潛艇需要上浮航行。

文章還說，094核潛艇上浮通海峽也有主動釋放戰略威懾訊號的意思，想利用核潛艇北返船廠的機會，故意外界讓看到我略核潛艇的存在；其次是藉此主動顯示掌控能力，展示中共完全有信心對抗美軍反潛手段的能力，以及對台灣周邊的控制力。

文章最後說，至於核潛艇威懾與警告的對象，對台灣頗有幾分「牛刀殺雞」的感覺，實際上不論是運油-20還是094型戰略核潛艇，壓根不是為台灣準備的，著眼點應該是為了應對距離更遠且力量更強的對手。