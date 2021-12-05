國民黨主席朱立倫5日下午到高雄鳳山區公投宣講，接受聯訪時駁斥外界傳他已三周未與顏寬恆合體傳言，強調國民黨全力投入公投、中二補選，每天都與顏寬恒團隊保持密切聯繫，民進黨不要見縫插針、製造分裂。

外界質疑，朱立倫昨天才說今天會和馬英九同台，但又巧妙錯開。朱立倫強調。5日南部公投宣講太多場次，他和馬英九兩人在台南、高雄兩地分進合擊。

台灣基進趁活動開場時，直接在對街升高空氣球、酸國民黨「別再亂下去」。對此朱立倫回擊，台灣基進和民進黨不斷在搶深綠的基本盤，彼此競爭他沒有意見。但站在人民的立場，應讓蔡政府好好反省，傷害台灣人民的健康、影響經濟，這才是真正的民意。

媒體問有無幫顏寬恆輔選的規劃，朱立倫表示，每天與顏寬恒團隊，尤其他的發言人團隊都保持密切聯繫，組織系統是透過國民黨台中市黨部全力協助，本週五就會到台中公投宣講和顏寬恒合體，民進黨不要見縫插針、製造分裂，國民黨不論在公投、中二補選都是團結一致。