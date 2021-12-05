市面上的瓶裝水百百種，不僅品牌眾多，沒想到連價差也很大，一名網友發現，檳榔攤一瓶只賣10元，幾乎是超商的半價而已，好奇價錢為何會差這麼多？結果釣出內行人透露暗黑真相表示，除了水的味道有差之外，水源可能也很可怕。

一名網友在臉書社團《爆系知識家》發問，一樣是台灣產的礦泉水600c.c.，為何超商賣到17元，檳榔攤卻只賣10元而已？以比例來看價差超大，而且檳榔攤一箱24瓶只要80元，換算下來一瓶不到4元，質疑難道是超商暴利嗎？不過其他像是運動飲料，超商跟檳榔攤就沒有價差，好奇到底礦泉水是怎麼回事？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「成本不同，價格不同」、「檳榔攤的水品牌，在超商基本看不太見」、「同樣是水等級差很多，就跟茶葉一樣，例如自來水過濾的包裝飲用水，以及台鹽抽海水淡化的海洋深層水」、「液體類的不要問，你會怕，成本低得嚇人」、「拿過濾的自來水跟礦泉水比，魔鬼藏在成分裡」。

有內行網友指出，「水的味道有差」，特別便宜的跟一般通路常見的，喝起來其實味道真的不太一樣，直言「檳榔攤賣的可能是自來水過濾的水，連水源都很可怕」、「新聞有報過，很多品牌不合格，而且水的來源也有差別」。

還有網友分析，水有分純水、礦泉水，生產地也有分山區、工業區，瓶身有分厚、薄，而且有沒有執照及檢驗等都很重要，大牌子的廠商要付通路費給各大通路，超商也要店租及人力成本，雖然賣得比較貴，但食安還是比較有保障；至於那些來路不明的雜牌，只怕是店家或工廠隨便裝一個濾水器，過濾自來水就直接裝瓶裝箱賣了，提醒大家買之前還是要三思。