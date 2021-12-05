徐向謙董事長將「大娛樂」結合「大健康」的概念，落實在金色年代長照機構。(天成醫療體系提供／呂筱蟬桃園傳真)

台灣醫療科技展盛大展出，天成醫療體系展場人潮絡繹不絕，衛生福利部長陳時中、次長石崇良特別蒞臨天成醫療體系展區，讚許科技防疫的卓越成果，以改良宇美町式的天成快打法疫苗接種服務超過25萬人次，守住桃園也守護台灣。天成醫療體系創辦人同時也是現任立委張育美表示，台灣有最優秀的醫療人員以及護國群山的ICT產業，相信醫療與科技強強聯手，未來仍會持續在國際發光。

天成醫療體系2021醫療科技展主題以智慧醫療、科技防疫、長照智能，安排醫師聊健康系列講座，同步與天成醫療健康網線上及台灣醫療科技展現場民眾互動、共享醫療專業健康知識。中壢天晟醫院小兒科温秀惠主任與楊梅天成醫院黃培林副院長針對新冠肺炎疫情加速醫療的數位轉型的主題，在智慧醫療、遠距照護、大數據、人工智能物聯網、AIoT等技術應用，並透過莫德納公司數位創新的成功方程式，重新定義出「醫療科技ABCDEF」，醫療與科技的強強結合打造智慧醫療，讓醫療產業成為台灣下一座護國神山。

智慧長照是未來長照新趨勢，天成醫療體系金色年代長照法人機構：3家護理之家、5家日照中心、5個長照A單位，提供5G服務，並以快樂為主軸。金色年代長照社團法人徐向謙董事長表示，長照體系藉由導入「金色年代SMARC雲端AI智能健康管理系統」，讓使用者透過AI全身功能動作評估與分析，隨著使用者身體狀況的變化，提供「個人化運動處方」，達到精準運動的目的，長者都非常喜歡這套智能運動儀器，印證「大娛樂」結合「大健康」的營運理念。