國民黨前主席洪秀柱（紅背心者）上台宣講公投主張時，遇上民眾鬧場。（程炳璋攝）

公投宣講遭鬧場！洪秀柱回嗆「瘋子」 謝龍介一句補刀蘇貞昌躺槍

國民黨公投宣講5日在北區興濟宮廟前廣場開講，大咖接力上台主張「4個都同意，台灣更美麗」，輪到國民黨前主席洪秀柱上台時，遭陳姓民眾闖入台前鬧場高喊「都妳在講的啦！」，洪秀柱辣嗆「瘋子！聽不懂你講啥啦」，警方很快將陳男驅離現場。

國民黨5日的台南公投宣講由台南市議員謝龍介發動，藍營大咖齊聚，從國民黨主席朱立倫、廣播名嘴趙少康、前台北市長郝龍斌到前國民黨主席洪秀柱紛紛登台。

洪秀柱提到上屆選舉在台南選立委，雖敗猶榮，提升南部選民士氣，這次為了公投再回台南，她已融入南台灣的政治選舉口吻，國台語雙聲連番發言，個人魅力不減。

提到公投綁大選，洪秀柱直接點出是民進黨前大老蔡同榮的主張，民進黨2018年因公投與大選合併，結局慘敗，立刻主張兩者脫鉤，是「見笑轉生氣」，人民不會同意。

洪秀柱提到重啟核四議題時，陳姓民眾從舞台右側竄出鬧場，在台下高喊「都是你們講的」，洪秀柱見狀直接台語回嗆「你說什麼，瘋子，聽不懂你說啥，就是有這款人，回去啦！」陳男立刻遭警方驅離到一旁。

陳男自稱經營土地開發工作，他離開前仍激動地說無法認同國民黨的主張，認為自己有話的權利，隨即遭警車載走。鬧場並未打斷洪秀柱上台發言，但維安程度一度緊繃，台南市警察局長方仰寧現場了解狀況，現場加強控管，防止再有民眾進入嗆聲。直到馬英九結束演講都未再發生鬧場事件。