蔡英文總統4日在公投宣講中詢問台下的支持者誰有打高端，然後稱讚接種高端疫苗的人「很不錯，你們畢竟是死忠的」。對此，藥師林士峰認為，蔡英文應該要做的是，說服國際社會接受國產疫苗的保護力數據，而不是讓死忠支持者變成「新四劑扶英戰士」，他更直言，「打疫苗應該是科學問題而不是信仰」。

民進黨4日舉辦「辣台派開講 1218返鄉日」活動，蔡英文親自參加進行演講，與民眾談論有關公投的內容，開場時她先提到在這兩年間大家都戴上口罩、團結防疫，讓本土個案幾乎天天加零，也是因為在全民共同的努力之下，才有機會舉辦聚會。

蔡英文表示，現在疫苗數量相當充足，每個人都可以打到疫苗，除了有自行購買的，與美國、日本等國家捐贈的疫苗外，也有自行研發出安全又有效的國產疫苗，稱「國產疫苗不僅保護了更多人，也向國際展現出台灣的防疫能力」，接著馬上問台下民眾「現場有人跟我一樣打我們的國產疫苗嗎？請舉手！不錯喔，你們畢竟是死忠的」。

對此，林士峰今天(5日)在臉書上表示，總統蔡英文表示打高端疫苗的是死忠的，「總統，面對這些死忠的支持者，您應該要更努力的說服國際社會接受高端疫苗的保護力數據，不要讓他們成為新四劑扶英戰士才能出國」。林士峰認為，打疫苗應該是科學問題而不是信仰。