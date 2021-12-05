金門「2021躍動社福嘉年華」今天在莒光公園溫馨登場，開放、自然的草地音樂會吸引大、小朋友徜徉其中，在歡笑和追逐中留下假日美好回憶。（金門縣府社會處提供）

金門縣府運用公益彩券盈餘分配基金，以縣政願景「長幼關懷‧幸福照護」為主軸規畫草地音樂會活動。（金門縣府社會處提供）

金門「2021躍動社福嘉年華」今天在莒光公園溫馨登場，開放、自然的草地音樂會吸引大、小朋友徜徉其中，在歡笑和追逐中留下假日美好回憶。

這項由金門縣府運用公益彩券盈餘分配基金，以縣政願景「長幼關懷‧幸福照護」為主軸規畫的年度活動，以草地音樂會結合福利宣導攤位和社福專車包括托資玩具車、輔具服務專車、到宅沐浴車，並搭配社福親子、音樂演出與摸彩活動精彩呈現。

副縣長李增財強調，楊鎮浯縣長關心長幼多元照顧與服務，近年陸續增加許多幼托與長者照服設施，也期待透過親子活動的安排，讓更多鄉親走向戶外，共度洋溢幸福的美好時光。

社會處長董燊也說明，此次草地音樂會有多項亮點，包括邀請知名表演者榮忠豪、DJ Shoes、原烤中心主任、金大熱音社、金門街舞研究社、金城-城中國樂團、榮光社區腰鼓舞表演、快樂飛翔-烏克麗麗、東門代天府公揹婆、老人歌唱大賽獲獎選手等多組表演團體外，也穿插台灣知名街頭藝人氣球米妮表演與以社福為主題的有獎徵答，內容多采多姿。

活動現場也發放野餐墊500份及1000張摸彩券，陸續抽出Switch遊戲機、43吋電視等多個獎項，不少開心的小朋友還玩得不想回家。