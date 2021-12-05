透過枝梢材、非貴重木的漂流木等自然素材搭建融入原始環境的護坡。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

木工老師指導志工利用漂流木製作休憩椅。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今由剛自總統蔡英文手中接下總統文化獎「在地希望獎」的千里步道協會副執行長徐銘謙指導嘉義林管處、好美里社區發展協會共40多人手工方式維護步道。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣好美保安林多年來保護布袋鎮好美寮一帶村落及好美寮自然保護區免於風砂及鹽害，林務局嘉義林管處因當地地勢低漥，以開溝築堤方式造林，形成條狀綠樹林帶與水域渠道交錯特殊景象，今林管處、好美里社區發展協會及國家森林志工以手作步道方式修繕好美保安林步道，以雙手守護好美保安林的「美漾優境」。

好美保安林自西元1937年即編入設立，主要為阻絕強風攜入大量飛砂、鹽，鞏固沿海沙丘及林帶，當地調查共發現80科340種植物，植物資源非常豐富，為維護這特有環境，今由剛自總統蔡英文手中接下總統文化獎「在地希望獎」的千里步道協會副執行長徐銘謙指導嘉義林管處、好美里社區發展協會共40多人，透過就地取材、減少設施物及機具進入，以手工方式維護步道，以保存原始自然風貌。

林管處說，透過手作修繕好美保安林步道，提供社區更多元的環境教育場域，且經過辛苦整理，整修出來的步道氛圍融入現地水波蕩漾優然之境，因此被社區稱為「美漾優境」，十分符合好美保安林的形象。