基隆市成功國中5名學生共同研發「結合手機安全帽裝置」，奪得金牌。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市成功國中5名學生組隊，參加2021第8屆高雄KIDE國際發明暨設計展，共同研發「結合手機安全帽裝置」，奪得金牌。

成功國中表示，這項競賽全程須以英文解說作品，8年級學生林子家和7年級學生陳盈安、邱田瑋、白翌廷、葉翊暄，今年研發「結合手機安全帽裝置」參賽，用英文介紹自己的作品，並獲大會評審青睞，相當難能可貴。

「結合手機安全帽裝置」作品是針對腳踏車安全防護設備加以改良，加入閃光設備，並結合手機操作，視線不佳時，警示器提供LED燈光，增加腳踏車騎士與駕駛反應時間，當車輛越接近時，利用光線的強弱驅動IC運作，將光線轉換為數位信號，使腳踏車前後反光板可加快LED燈閃爍頻率，引起汽機車駕駛注意，大大增加夜間腳踏車騎士安全，減少交通事故發生。

學生表示，希望這項發明能搭配「綠色載具」腳踏車，讓使用者快快樂樂出門，平平安安回家，更在這高油價的時代可以達到減輕油耗、無汙染成效，為地球及下一代盡一分心力。

去年成功國中第一次參加，拿下銀牌，今年在申請教育處學習區完全免試國中提升學習品質計畫經費，在學生創意發想之餘，結合高職端資源，利用大手牽小手共好模式，將學生夢想轉化成實品展現，並代表學校比賽，今年有31個國家、412件專利作品參賽。

成功國中校長張志明表示，全人教育是一直堅持的核心辦學理念，在落實全人教育的同時，成功國中也非常重視各班組學生的性向探索，透過此次參加發明展，培養創意思考、動手實作與解決問題能力，對於同學們而言是一個非常好的學習歷程，更有助於同學們應對未來完整能力的養成。