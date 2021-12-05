基隆市暖暖區過港地區因管線工程，不斷重複開挖、回填，路況不佳引發民怨，有市民寫詩反諷，「基隆馬路就是貼心」，許多民眾有感附和痛批，「爛路」。市府回應，過港路工程目前告一段落，近日天氣好會全面重新刨鋪。

基隆暖暖區過港路11月初密集重複開挖，一度封閉一線道進行管線汰換，造成通行不便，近日工程終於過一段落，但路面僅假性回填，在暖暖生活20多年的專欄作家阿媒無法理解，在社群媒體上以《柏油》為題，寫了一段如同詩句的文章嘲諷。

文章開頭先是反諷，「基隆的馬路就是這麼貼心，透過錯綜複雜的柏油路面，讓我們騎車如同回到古代，感受先人騎馬出門的氣氛。」、「每次坐車睡著，感受到強大的地震，就代表已經回到故鄉了。我們雨都就是這麼貼心。」有民眾看到轉貼至基隆人社團，引發討論，有人甚至留言「爛路是基隆的特色」。

專欄作家阿媒表示，基隆的道路一直以來都很爛，今年下半年，時常騎車行經過港路，有一段時間都在封路施工狀態，現在工程好不容易結束，路面仍是凹凸不平，雖然有人出面解釋只是暫時性，但路況不佳就是事實，他說，自己雖然沒在基隆出過車禍，但有2次因路面不平問題摔車，對機車騎士來說非常危險，要求市府嚴陣以待。

對此，工務處表示，過港路自來水管線汰換工程已告一段落，近日只要天氣好，全線路面會重新刨鋪。工務處長張元良日前在議會業務報告時說明，基隆道路底下管線密密麻麻，自來水、中華電信、台電相互牽動，沒辦法將路全封，讓所有管線單位一次性施作，他坦言，有些是必要之痛，未來會進一步整合。