吸引3000人到場同歡「有呷又有拿」。(蔡依珍攝)

在地八德馬子福德宮馬場也特別無償提供3隻優良馬匹，讓小朋友免費騎乘拍照。(蔡依珍攝)

桃園八德白鷺里辦連年自辦「蕃薯嘉年華」闖出名號，市長鄭文燦看見地方特色，今年首度由公所編列預算擴大舉辦，宣揚有機栽種的台農57號優質地瓜，志工們也創新研發各式地瓜料理，還有「金牌主廚」創意料理教作，吸引3000人到場同歡「有呷又有拿」。

八德區白鷺里長黃慶玉8年前見里上農地上半年栽種水稻，下半年卻閒置荒蕪，號召志工一同栽種蕃薯，逐漸發展成在地特色，每年3分地產出6000斤自辦「蕃薯嘉年華」讓鄰里同歡，其他則對外販售，上百名志工經費全靠賣地瓜支應，自給自足。

八德區長邱瑞朝說，過去協助白鷺里申請文化局預算，因市長鄭文燦支持地方特色活動，特別納入公所預算擴大舉辦，現場販售在地蔬菜，也有提供地瓜兌換及地瓜美食料理展示，志工們1周來都忙著削地瓜、製作好料，像是地瓜饅頭、地瓜薯條，還有創新研發、像棒球一樣大的地瓜球，不若市售的地瓜球有添加物，全是天然地瓜泥現炸，還有地瓜圓鹹湯和甜湯，堪稱「地瓜大餐」，要讓八德地瓜料理打出知名度。

「金牌主廚」新竹縣東泰高中老師曾柏閔也現場創作地瓜創意料理「地瓜大阪燒」，教學示範讓婆媽們都驚嘆地瓜一秒變高質感和風料理，讓民眾在家也能輕鬆製作美味佳餚享用。